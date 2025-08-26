BIBI Touroperator dă startul programului „Înscrieri Timpurii” de iarnă cu reduceri de până la 15% pentru Crăciun și Revelion

Sezonul rece se apropie, iar BIBI Touroperator anunță lansarea oficială a programului „Înscrieri Timpurii” pentru vacanțele de iarnă în România. Turiștii care aleg să-și rezerve din timp pachetele pentru Crăciun și Revelion beneficiază de reduceri în medie cu 10% -15% față de tarifele standard, o oportunitate tot mai valorificată în ultimii ani.

Interesul pentru vacanțele de iarnă se menține la un nivel similar cu cel din 2024, semn că românii continuă să prioritizeze planificarea anticipată pentru a se bucura de destinațiile preferate.

Cele mai solicitate locații rămân stațiunile balneare precum Băile Felix și cele montane de pe Valea Prahovei și Poiana Brașov. Totodată, destinațiile rurale atrag tot mai mulți turiști dornici să descopere tradiții autentice românești. Pachetele pentru Sărbători în aceste zone au fost epuizate încă din prima parte a anului, pe fondul unei cereri în continuă creștere.

Printre atracțiile noului sezon din Poiana Brașov se află deschiderea parcului de distracții Alpin Magic Land și amenajarea unui traseu de mountain bike dedicat întregii familii. Rețeaua de pârtii a fost extinsă cu iluminare nocturnă și sisteme moderne de producere a zăpezii artificiale, iar pasionații de schi fond și snowboarding se vor bucura de facilități suplimentare.

În Sinaia, telecabina și instalațiile de transport pe cablu au trecut printr-un proces de modernizare, iar la Cota 2000 vizitatorii pot descoperi acum un spațiu generos cu cafenea și zonă de relaxare. Sunt prevăzute, de asemenea, lucrări pentru instalarea de sisteme de zăpadă artificială pe Valea Soarelui și Valea Dorului, precum și amenajarea unei pârtii destinate începătorilor. În zona Peștera–Padina este planificată dezvoltarea unui nou domeniu schiabil.

În Predeal, iubitorii de adrenalină pot încerca noul Mountain Coaster – un traseu spectaculos de 822 de metri, deschis pe tot parcursul anului.

Sezonul va fi completat de inaugurarea unor hoteluri de 4 și 5 stele în Brașov și Poiana Brașov, parte din grupuri internaționale de prestigiu. Totodată, la Băile Felix se pregătește deschiderea unui hotel de 5 stele, care promite condiții moderne și servicii de top.

Inflația și scumpirea alimentelor de bază, alături de creșterea costurilor la utilități, au pus presiune pe bugetele familiilor. În acest context, programul „Înscrieri Timpurii” devine o soluție eficientă pentru turiștii care vor să-și planifice vacanțele cu un control mai bun asupra cheltuielilor.

Deși unele hoteluri au ajustat tarifele cu 10–15%, există și unități care au menținut prețurile neschimbate, în ciuda presiunilor fiscale.

Voucherele de vacanță nu mai oferă aceleași avantaje ca în anii anteriori, dar rezervările anticipate rămân cea mai bună opțiune pentru vacanțe accesibile și bine organizate.

„Într-un an marcat de provocări economice și fiscale, programul ‘Înscrieri Timpurii’ rămâne cea mai sigură cale prin care turiștii își pot planifica vacanțele de iarnă cu încredere, accesând oferte avantajoase și destinații de top din România. Târgurile de Crăciun din Sibiu, Cluj, Craiova și Brașov atrag tot mai mulți vizitatori, iar pachetele de tip city break câștigă teren în preferințele turiștilor urbani”, declară Adrian Voican, președinte BIBI Group4Travel.

Regăsiți mai jos câteva oferte pentru Crăciun și Revelion din portofoliul BIBI Touroperator:

Crăciun 2025

– Hotel 3* Predeal, 3 nopți (23-26.12.2025), cameră dublă cu demipensiune. Pomana porcului pe 24 decembrie. Cină tradițională de Crăciun și sosirea lui Moș Crăciun cu cadouri pentru copii.. Acces la piscina exterioară încălzită infinity – Tarif: 4228 lei/sejur

– Hotel 4* Predeal, 3 nopți (23-26.12.2025), cameră dublă cu demipensiune. Primire cu șampanie, fructe și fursecuri. Pomana porcului pe 24 decembrie, colinde, venirea Urșilor de la Comanești, muzică live. Cină tradițională de Crăciun și venirea lui Moș Crăciun cu cadouri pentru copii.. Acces la spa și piscina exterioară încălzită – Tarif: 5964 lei/sejur. 20% discount pentru a patra noapte de cazare.

– Hotel 3* Fundata, 3 nopți (24-27.12.2025), cameră dublă cu mic dejun. Primire cu afinată de casa și bruschete tradiționale. Pe 24.12 Taierea porcului cu platouri traditionale si cina traditionala. Masă festivă de Crăciun pe 25.12. Pe 26.12 seară de karaoke și cină bufet cu selectii de băuturi incluse. Alte servicii: Primirea lui Moș Crăciun și a colindătorilor, activități pentru copii, foc de tabără cu vin, țuică fiartă și ceai cu turtă dulce, acces la facilitățile spa (piscină, jazuzzi, saună), muzică DJ. – Tarif: 3644 lei/sejur

– Casă tradițională 3* Maramureș , 3 nopți (23-26.12.2025), – Unitatea este compusă din 3 dormitoare cu baie proprie. Se închiriază integral. (8-10 persoane) Acces la bucătărie, jacuzzi. Posibilități pentru grătar, preparate la ceaun. Se pot face plimbări cu trăsura. Tarif: 7351 lei/sejur

– Hotel 4* Băile Felix, 3 nopți (23-26.12.2025), cameră dublă cu pensiune completă si următoarele servicii: Pe 24.12 moment special de tăiere a porcului în mod tradițional Prânz festiv cu produse tradiționale în data de 25 Decembrie Cină Festivă cu program special de colinde în data de 25 Decembrie. Exclusiv băuturi alcoolice în cadrul meselor festive. Surprize de Crăciun. Acces la facilitățile spa: piscină interioară/exterioară încălzite cu apă termală, saună umedă, uscată, jacuzzi. – Tarif: 3027 lei/sejur

– Hotel 4* Poiana Brașov, 3 nopți (23-26.12.2025), cameră dublă superior, cu demipensiune. Pomana porcului pe 24.12 și cină festivă de Crăciun pe 25.12. Sosirea lui Moș Crăcun și muzică live. Acces la facilitățile spa, piscină interioară/exterioară încălzită, saună. – Tarif: 5964 lei/sejur. -15% discount pentru rezervări până la 01.09.2025

Revelion 2026

– Hotel 4* Sinaia, 3 nopți (30.12.2025 – 02.01.2026), cameră dublă deluxe cu demipensiune (mic dejun si cina). Masă festivă de Revelion cu muzică live și invitați surpriză. Brunch în data de 01.01. Acces la piscina interioară. – Tarif: 5769 lei/sejur.

– Hotel 3* Predeal, 3 nopți (30.12.2025 – 02.01.2026), cameră dublă cu demipensiune (mic dejun si cina). Masă festivă de Revelion cu muzică live și invitați surpriză. Brunch în data de 01.01. Acces la piscina exterioară încălzită infinity. – Tarif: 5657 lei/sejur

– Hotel 3* Brașov, 3 nopți (30.12.2025 – 02.01.2026), cameră dublă cu demipensiune (mic dejun si cina). Masă festivă de Revelion cu muzică live. Loc de joacă pentru copii. Acces la facilitățile spa: piscina interioară, jacuzzi cu apă termală, sală de fitness. – Tarif: 4908 lei/sejur

– Hotel 3* Poiana Brașov, 3 nopți (30.12.2025 – 02.01.2026), cameră dublă deluxe cu balcon și vedere la munte, cu mic dejun si următoarele servicii: Cină festivă de Revelion (muzică live, dansuri, invitați surpriză, tombolă cu premii constând în pachete de cazare la munte în Poiana Brasov, Sinaia si Predeal. Pe 1 ianuarie – brunch si cină (muzică live și invitați speciali). Acces gratuit la SPA in limita locurilor disponibile (saună uscată, jacuzzi interior, piscină interioară, piscină infinity exterioară incalzită). – Tarif: 7640 lei/sejur

– Apartament 3* Mamaia, 2 nopți (31.12.2025 – 02.01.2026), apartament cu vedere la mare pentru maxim 4 persoane. – Tarif: 662 lei/sejur cu reducere 8% până pe 01.12.2025

– Hotel 4* Băile Felix, 4 nopți (29.12.2025 – 02.01.2026), cameră dublă mansardă, cu pensiune completă si următoarele servicii: Masa Festivă de Revelion și Carnaval pe 01.01. În cadrul meselor festive, este inclusă și băutura. Acces la piscine interioare/ exterioare cu apă termală, jacuzzi, saună uscată, saună umedă. – Tarif: 5953 lei/sejur

– Hotel 3* Fundata, 3 nopți (31.12.2025 – 03.01.2026), cameră dublă cu mic dejun si următoarele servicii: Primire cu afinată de casă și bruschete tradiționale. Cină festivă de Revelion cu muzică live, foc de artificii, open bar în intervalul orar 20:00 – 02:00. Brunch bufet pe 01.01 și Cină de Carnaval cu karaoke și open bar. Pe 02.01 Cină tradițională. Foc de tabără cu vin fiert, țuică fiartă, ceai și gogoși de casă, program muzică live, acces la terenul de fotbal și tenis de picior și acces la zona SPA (piscină, jacuzzi, saună). – Tarif: 5242 lei/sejur

Despre BIBI Touroperator

BIBI Touroperator, membru BIBI Group4Travel, este unul dintre cei mai importanți touroperatori pe piața locală de turism, specializat pentru România, cu o cifră de afaceri a grupului de peste 13 milioane euro. De numele BIBI se leagă implementarea pentru prima dată în România a conceptului „Înscrieri Timpurii”. Bibi este un brand românesc creat cu 38 de ani în urmă, cu activități în domeniile turism și HORECA.