Creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de aproape 9%!

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna iulie 2025 cu 0,9 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 634 919,3 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,1 la sută (0,2 la sută în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2025 un sold de 752 060,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,9 la sută (-1,8 în termeni reali1) față de luna iunie 2025, iar în raport cu iulie 2024 s-a majorat cu 9,3 la sută (1,3 la sută în termeni reali), anunţă BNR.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iulie 2025 cu 0,5 la sută față de iunie 2025 (-2,1 la sută în termeni reali), până la nivelul de 439 095,9 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,4 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a menținut la nivelul lunii iunie 2025, în timp ce, creditul în valută exprimat în lei, care deține o pondere de 30,6 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,7 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,7 la sută (0,8 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 8,6 la sută a componentei în lei (0,7 la sută în termeni reali) și cu 8,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (6,7 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental2 acordat de instituțiile de credit s-a menținut în luna iulie 2025 la niveluri comparabile cu cele din luna iunie 2025 (+0,02 la sută), atingând nivelul de 254 194,2 milioane lei. În raport cu iulie 2024, acesta s-a majorat cu 16,9 la sută (8,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna iulie 2025 cu 0,9 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 634 919,3 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,1 la sută (0,2 la sută în termeni reali).

Potrivit BNR, depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,5 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,1 la sută față de luna iunie 2025, până la 428 500,9 milioane lei. Comparativ cu luna iulie 2024, acestea s-au majorat cu 3,6 la sută (-4,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,4 la sută față de luna anterioară, până la 251 664,1 milioane lei și cu 6,6 la sută (-1,2 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,3 la sută (până la 176 836,9 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna iulie 2024, au înregistrat o diminuare de 0,5 la sută (-7,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,5 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,4 la sută față de luna iunie 2025, ajungând până la nivelul de 206 418,4 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu luna iulie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 18,8 la sută (16,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,1 la sută față de luna iunie 2025, până la 138 904,4 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,8 la sută (13,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).