Din noiembrie, AnimaWings lansează 3 zboruri săptămânale către aeroportul din Munchen

Compania aeriană 100% românească AnimaWings anunță începerea operării zborurilor pe ruta București – Munchen și retur, începând din 05 noiembrie 2025. Zborurile vor avea 3 frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri și vineri, iar biletele pot fi rezervate deja pe site-ul companiei şi în reţeaua de agenţii partenere.

Durata zborului este de 2h10 min, iar tarifele pornesc de la 26,99 euro/sens. Ca pentru toate celelalte zboruri operate de companie, prețul biletelor include pentru toţi pasagerii bagaj de cabină (8kg), un obiect personal de tip poșetă / borsetă (4kg), selecție gratuită a locurilor, check-in online și offline gratuit.

„München este una dintre cele mai importante destinații de business și mobilitate din Europa Centrală, cu un potențial enorm atât pentru segmentul corporate, cât și pentru pasagerii care călătoresc în scop personal. Prin introducerea acestei rute, ne consolidăm rețeaua de zboruri către hub-uri-cheie din Europa și oferim pasagerilor români o conexiune eficientă, rapidă și confortabilă spre sudul Germaniei și nu numai. Este un pas firesc în strategia noastră de dezvoltare, care urmărește extinderea conectivității internaționale a României cu destinații relevante, operate la cele mai înalte standarde de calitate.”, a declarat Marius Pandel, Președintele AnimaWings.

AnimaWings lansează această rută din sezonul de iarnă deoarece München este una dintre cele mai atractive destinații turistice din Europa, recunoscută pentru târgurile de Crăciun spectaculoase, atmosfera bavareză autentică și proximitatea față de stațiuni de schi populare din Alpi. Orașul atrage anual mii de turiști în căutare de city break-uri culturale, tururi gastronomice sau escapade de iarnă, fiind o alegere ideală pentru sezonul rece.

București – Munchen, a 21-a rută regulată operată de AnimaWings

Lansarea rutei București – München vine în continuarea unui amplu proces de extindere a rețelei AnimaWings, anunțat încă de la începutul anului. Printre noile destinații se numără Istanbul, cu zboruri operate de pe cinci aeroporturi din România (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova), dar și rutele europene București – Praga și București – Sofia, alături de consolidarea conectivității interne prin deschiderea rutei București – Suceava şi Bucureşti – Timişoara. Aceste extinderi reflectă strategia companiei de a crește accesibilitatea regională și internațională a României, prin zboruri directe operate cu aeronave de ultimă generație, la standarde moderne de confort.

Zborurile vor fi operate cu aeronave Airbus A220, model de ultimă generație, cunoscut pentru eficiența sa operațională, confortul sporit și tehnologia de avangardă. Aeronavele sunt noi-nouțe, livrate începând cu decembrie 2024, și fac parte din comanda de 12 unităţi Airbus A220 pe care AnimaWings a contractat-o în vederea extinderii flotei sale în următorii ani. O nouă aeronavă va fi recepționată în această toamnă, susținând astfel creșterea rețelei de rute regulate.

Pasagerii vor avea posibilitatea să aleagă între trei clase de confort: Business Class, Premium Economy și Economy, beneficiind de un standard ridicat de servicii la bord și de eficiența operării oferită de noile aeronave A220. Indiferent de clasa aleasă fiecare detaliu este gândit pentru a oferi o experiență de călătorie fără compromisuri: de la confortul scaunelor și tehnologia de ultimă generație a aeronavelor, până la serviciile personalizate și echipajele de bord dedicate. În viziunea AnimaWings, călătoria cu avionul trebuie să fie mai mult decât un mijloc de transport – o experiență plăcută, sigură și lipsită de stres, care să inspire pasagerii să descopere noi destinații cu încredere și entuziasm.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu înca 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2026 vizează un total de 12 aeronave.