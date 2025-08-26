Ministrul David se așteaptă la un boicot, din partea cadrelor didactice, în prima zi de școală!

Daniel David a vorbit despre măsurile de austeritate care au afectat sistemul de Educaţie din România, generând proteste ale profesorilor, care ameninţă că nu se vor prezenta la începutul noului an şcolar.

Ministrul David spune că este vorba despre un set de măsuri „de criză”, pe care nu le-ar fi luat dacă România nu s-ar fi aflat într-o situaţie economică foarte dificilă, şi atrage atenţia că, după ce deficitul va fi reglat, Educaţia va avea nevoie de o finanţare corespunzătoare, aşa cum, de altfel, prevede chiar legea.

„Măsurile luate în educație sunt de criza, înțeleg nemultumirile. Eu, ca psiholog, nu am cum sa nu le vad. Aceste proteste m-au ajutat când am luat măsurile în minister. Aceste lucruri nu țin de mine. Ce se va întâmpla nu știu (pe 8 sept), probabil va fi un boicot. Indiferent ca va fi aceasta imagine hibrida, din procesul lor trebuie înțeles ca Educația va avea nevoie de suport și dezvoltare.

Luam aceste masuri de criza, unele care sunt in zona unor anomalii. Noi avem sute de clase cu copii in clasa a 8-a in care ai 3-4 copii. Chiar nu e normal sa ai 2-3 copii la clasa a VIII. Educatia are nevoie de bani, aceste masuri trebuie luate.

Asta a fost si atitudinea mea – la rectificare am nevoie de doua miliarde pentru a incheia anul cu bani de salarii si burse. În acest moment nu sunt bani.”, a declarat Daniel David, la Antena 3.

Ministrul Educaţiei a explicat şi măsurile din afara sferei pecuniare, cum ar fi reorganizarea, dar şi momentul în care acestea au fost adoptate şi viteza cu care sunt implementate.

„Sunt masuri pe care pe cele mai multe nu le-as fi luat in acest fel – cresterea orelor didactice cu doua ore. Aceste crestere ne situeaza in zona mediei europene. Franta are 20 de ore, irlanda – 22 de ore. Incarcatura birocratica a profesorilor trebuie redusa. Dupa care am facut reorganizarea – nu inseamna ca ai dat afara personalul auxiliar sau profesorii, ci ca nu mai ai doi directori, ci unul. Vedem cum functioneaza acest lucru pe parcursul anului si cele care nu funcționează bine vor fi schimbate”, a mai declarat David.