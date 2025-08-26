Timișoara lansează Coaliția pentru prevenția infecției cu HPV Timișoara. Un apel la prevenție, solidaritate și acțiune comunitară

România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității cauzate de cancerul de col uterin din Europa. În acest context, Timișoara își asumă rolul de oraș pionier în vestul țării prin lansarea Coaliției pentru prevenția infecției cu HPV Timișoara sub campania Timișoara – HPV Free City / Timiș – HPV Free County , o inițiativă locală cu impact național dedicată informării, prevenției și colaborării pentru sănătatea tinerilor care va avea evenimentul de lansare în data de 29 august 2025 , de la ora 10:00 la Iulius Congress Hall, sala Verdi unde toată lumea interesată este invitată.

Infecția cu Virusul Papiloma Uman (HPV) este una dintre cele mai răspândite infecții cu transmitere sexuală și principala cauză a cancerului de col uterin, care afectează anual mii de femei din România. HPV este responsabil și pentru alte forme de cancer – orofaringian și genital – care afectează atât femeile, cât și bărbații. Vaccinarea anti-HPV este un instrument esențial de prevenție, reducând considerabil riscul acestor boli grave.

România marchează un moment esențial în consolidarea politicilor de prevenție în sănătate publică. Începând cu 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva HPV va fi disponibilă gratuit, în regim de rambursare, pentru toate fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, conform modificărilor aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Această extindere creează premisele pentru implementarea vaccinării la scară largă, cu potențial direct asupra reducerii incidenței și mortalității prin cancer de col uterin și alte afecțiuni cauzate de infecția cu HPV, obiective dezirabile și absolut necesare pentru țara noastră. Este o măsură strategică, fundamentată pe dovezi științifice, care răspunde unei nevoi reale de sănătate publică și contribuie la optimizarea investițiilor în prevenție.

Totodată, această decizie aliniază România la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și la obiectivele din Planul European de Combatere a Cancerului, care vizează o acoperire vaccinală de minimum 90% în vederea eliminării cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică. Este un pas concret spre modernizarea sistemului de sănătate și creșterea echității în accesul la prevenția prin vaccinare.

Momentul central al evenimentului din 29 august îl va constitui semnarea documentului de constituire a Coaliției, urmat de o dezbatere cu tema „Vaccinarea salvează vieți. Realități, mituri și soluții” .

Prin această coaliție multisectorială, Timișoara își propune să aducă împreună instituții publice, universități, unități medicale, organizații non-guvernamentale și structuri de tineret, pentru a construi un cadru comun de acțiune. Printre obiectivele principale se numără:

● creșterea nivelului de informare privind vaccinarea anti-HPV;

● facilitarea accesului la vaccinare și screening;

● implicarea activă a tinerilor în campanii comunitare;

● sprijinirea grupurilor vulnerabile cu acces redus la servicii medicale;

● integrarea prevenției și tratamentului în politicile publice de sănătate;

● consolidarea sustenabilității prin finanțare locală și europeană.

Județul Timiș se remarcă printr-o creștere semnificativă a numărului de persoane care și-au demarat schema de vaccinare anti-HPV, semn că interesul pentru prevenția cancerelor determinate de infecția cu acest virus este în creștere. Acoperirea vaccinală în rândul fetelor născute între 2003 și 2013 este de aproximativ 17%, un progres important, chiar dacă nivelul este încă sub cel recomandat de Organizația Mondială a Sănătății.

Actorii invitați să susțină acest demers includ:

● autorități public ;

● instituții medicale și spitale publice și privat ;

● universități ;

● organizații de tineret și studențești ;

● ONG-uri locale.

Lista celor care pot susține coaliția rămâne deschisă, iar în cadrul evenimentului orice instituție sau organizație își va putea exprima sprijinul pentru acest demers.