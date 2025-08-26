Vreme extrem de caldă, până la jumătatea lunii septembrie!
Vremea va fi mai caldă decât cea normală până la mijlocul lunii septembrie, se arată în prognoza pentru următoarele patru săptămâni publicată marți de ANM.
Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.
Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025
Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.
Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.