Zelenski s-a întâlnit, la Kiev, cu emisarul lui Trump!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că a discutat cu emisarul emisarul special american Keith Kellogg despre cum pot fi obligați rușii ”să se angajeze în negocieri reale și să pună capăt războiului”.

Aflat în vizită oficială în Ucraina, Keith Kellogg, emisarul special al președintelui SUA, s-a întâlnit cu șeful de la Kiev, Volodimir Zelenski.

După întrevederea cu emisarul american, Zelenski a oferit detalii despre subiectele discutate, în contextul eforturilor pentru încheierea războiului provocat de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Președintele ucrainean a precizat că a discutat cu emisarul lui Trump despre modul în care ar putea fi obligați rușii ”să se angajeze în negocieri reale și să pună capăt războiului”. În acest context, Zelenski a menționat sancțiunile și tarifele, care ”trebuie să rămână pe ordinea de zi”.

”Am avut o întâlnire bună cu trimisul special al SUA, generalul Keith Kellogg. (…)

Am discutat despre cum îi putem influența pe ruși, cum îi putem obliga să se angajeze în negocieri reale și să pună capăt războiului. Sancțiuni, tarife – totul trebuie să rămână pe ordinea de zi. Suntem gata să discutăm într-un format al liderilor. Acesta este formatul necesar pentru a rezolva problemel- cheie. Acum, aceeași disponibilitate este necesară și din partea Moscovei”, a scris Zelenski, pe Facebook.

Șeful de la Kiev a mai spus că Ucraina și SUA ”lucrează activ” la definitivarea garanțiilor de securitate necesare țării sale după încheierea conflictului militar declanșat de invazia rusă.

”Apreciem disponibilitatea Statelor Unite de a face parte din arhitectura de securitate a Ucrainei, iar echipele noastre lucrează activ la modelarea acesteia. Ne așteptăm ca fundamentele-cheie ale securității să fie definite în curând”, a precizat Volodimir Zelenski, în aceeași postare.

Zelenski a ținut, o dată în plus, să mulțumească SUA pentru implicarea în vederea ajungerii la pace în Ucraina.

”Ucraina este profund recunoscătoare Statelor Unite pentru sprijinul acordat și apreciem faptul că președintele Donald J. Trump este atât de hotărât să realizeze o pace reală. Este foarte important să se realizeze toate rezultatele – politice, de apărare și economice – care au fost obținute în timpul întâlnirii noastre cu liderii europeni de la Washington. Fără îndoială, a fost un summit reușit, o demonstrație a adevăratei unități dintre Europa și America. Ucraina, ca întotdeauna, unește lumea”, a scris președintele ucrainean, pe rețeaua de socializare.