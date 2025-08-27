A lăsat visul de a deveni medic veterinar pentru triatlon!

La doar 15 ani, Antonia Vasian este una dintre cele mai promițătoare triatloniste din România, iar rezultatele înregistrate în primul an de juniorat confirmă valoarea ei.

La Cupa Europeană de juniori de la Izvorani, Antonia a fost a doua româncă din cursa individuală. După cum spune, competiția a venit cu emoții puternice.

„Da, am avut destul de multe emoții deoarece știam că o să fie o cupă mai tare decât cea la Chișinău la care am participat tot anul acesta și am avut puține emoții înainte de start, dar am trecut peste acestea deodată ce s-a dat startul” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Având în vedere că aceasta a fost a doua cursă de junioare pentru ea, Antonia recunoaște că provocarea e uriașă, ea fiind printre cele mai tinere participante.

„Da, este o diferență destul de mare deoarece sunt și fete mai mari care trag mai tare și trebuie să ne ținem după ele. Chiar dacă ne este greu, trebuie să ne luptăm și să muncim pentru un rezultat cât mai bun.” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Sportiva a descoperit triatlonul de la o simplă recomandare a antrenorului.

„De triatlon m-am apucat la 10-11 ani. Prima oară am făcut înot, iar antrenorul meu mi-a spus că aș putea încerca triatlonul deoarece merg foarte bine la înot. Am zis că îmi place bicicleta, alergarea și am zis că ar fi o experiență foarte frumoasă dacă încerc triatlonul” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Visul Antoniei este clar: să urce în topul triatlonului european.

„Peste cinci ani sper să am cât mai multe curse bune, să încerc să câștig și să urc în topul sportivelor. Și pot să zic că mă văd cu destul de multe medalii” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Antonia iubește animalele, iar acest lucru a făcut-o să-și dorească să devină medic veterinar. După ce a descoperit triatlonul fata și-a pus acest vis pe pauză.

„Când eram mică vreau să mă fac medic veterinar, deoarece îmi plăceau foarte mult animăluțele. Încă mă gândesc, dar mă gândeam și la medicină militară, dar încă nu știu. Încă sunt în ceață puțin cu ce voi face în continuare” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Pisicul îi dă energie

Adolescenta în vârstă de 15 ani spune că motivația ei vine dintr-un loc neașteptat: motanul Thomas, partenerul ei de suflet.

„Am un motănel. Îl scot pe afară și cu bicicleta. Îl mai plimb în coș. Am un Pegas cu un coș și îl pun acolo și stă și admiră peisajul. Din păcate nu pot să mă antrenez cu el, dar e ultimul puturos, nu aleargă. Am încercat odată să-l scot cu lesa și îl tărăsc după mine. Îl cheamă Thomas. Eu l-am botezat. Mi l-a adus mama, de Crăciun, acum vreo patru ani” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Pentru Antonia, Thomas este o sursă de energie și de echilibru emoțional. Îi vorbește din deplasări și spune că simpla lui prezență îi dă forță atunci când intră în concurs.

„Când sunt la concursuri, îmi trimite mama poze cu el. Chiar mă motivează foarte mult să-l văd că se gândește la mine. Am și wallpaper pe telefon cu el” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

În timpul liber, Antonia desenează și se uită pe Instagram și TikTok, dar și aici pisicile sunt mereu prezente.

„Eu de obicei mai desenez. Chiar cred că desenez destul de bine. Îmi place să desenez și mai încerc să fac tumbe lente pe față, pe spate. De obicei desenez pisicuțe, motănei. Îmi plac foarte mult pisicile” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Cu fizic de sportiv, Antonia recunoaște că i-a trecut prin cap să devină și fotomodel.

„Mi-au zis niște prietene de la școală că aș putea să fiu fotomodel, dar acum nu știu, nu prea mă văd să fac asta. Nu mă atrage. Totuși, nu cred că aș avea mai multe emoții pe podium. Adică ar fi o experiență destul de ciudățică pentru că sunt foarte multe persoane care se uită la tine și nu trebuie să faci vreo greșeală, dar cred că ar fi același sentiment” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Cel mai mult, Antonia iubește înotul în ape deschise .

„Chiar îmi place mult mai mult decât în bazin deoarece am mult mai mult spațiu să înot și este foarte fain să înot în lac” – Antonia Vasian, triatlonistă România.

Are totuși și mici temeri: o întâlnire cu un șarpe de apă ar fi un adevărat șoc pentru ea.

„Mi-e puțin frică de șerpi din apă. Nu știu, sunt așa, puțin scârboși. De pești nu, nu m-am întâlnit cu șerpi, dar am văzut și mi-e puțin frică de aceștia. N-aș mai vrea să fie în apă șerpi.” – Antonia Vasian, triatlonistă România.