Amenzi de până la 20.000 de lei pentru medicii care refuză să acorde consultaţii în ambulatoriu

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care prevede că medicii care lucrează în secții sau compartimente ale spitalelor publice vor fi obligați să acorde consultații și în ambulatoriu, în cadrul programului lor de lucru. Măsura face parte din reforma în sănătate și urmărește creșterea accesului pacienților la servicii medicale, prin utilizarea mai eficientă a resurselor existente în unitățile spitalicești.

Potrivit proiectului, medicii care nu respectă această obligație riscă sancțiuni financiare semnificative, după o primă avertizare. Obligația se aplică în medie pentru o oră pe zi în ambulatoriul integrat, raportat la un program săptămânal de 35 de ore, iar zilele de concediu de odihnă sau medicale nu sunt incluse în calcul.

„Medicii de specialitate care acordă servicii medicale într-o secție/compartiment dintr-un spital public, acordă în cadrul programului de lucru și consultații în ambulatoriul integrat pentru minim o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână”, prevede proiectul de ordonanță.

La calculul mediei lunare se iau în considerare doar zilele lucrătoare, iar pentru medicii care lucrează cu fracțiune de normă, programul minim de consultații în ambulatoriu se reduce corespunzător.

Ministerul Sănătății susține că aceste reglementări urmăresc să crească eficiența actului medical și să reducă timpul de așteptare pentru pacienți în ambulatoriu, fără a afecta activitatea din secțiile spitalelor.

„(2) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată nerespectarea obligației medicului prevăzută la alin. (1), se aplică următoarele sancțiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) începând cu a doua constatare, amendă în cuantum de 20.000 lei”, se arată în proiect.

Reforma este parte a unui pachet mai amplu care vizează îmbunătățirea serviciilor medicale în spitalele publice și creșterea responsabilității medicilor față de pacienți. Ministerul Sănătății a lansat proiectul în dezbatere publică, înainte de adoptarea ordonanței.