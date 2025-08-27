Daniel Zamfir demontează duplicitatea liderilor USR

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, propune ca, la restructurarea cabinetelor miniștrilor și secretarilor de stat să fie desființate și cabinetele vicepremierilor care deja dețin și portofolii, informează Realitatea.net.

„Acum, dacă tot propune ministrul Czeke restructurarea cabinetele miniștrilor si secretarilor de stat, de ce nu se desființează si cabinetele vicepremierilor care au portofolii?

Ministrul de interne si cel al apărării au deja cabinete la ministerele pe care le conduc.

Toate posturile de secretari de stat, consilieri, secretare si șoferii aferenți, la cabinetele vicepremierilor care au portofolii, au fost înființate pentru persoane gen Cristian Seidler de la USR care rămăsese fără loc de muncă și i s-a găsit o sinecură la Stat.

La fel se întâmplă și la Senat, unde, deși i s-a desființat postul încă de la sfârșitul lunii ianuarie, doamna Cătălina Bădoiu de la USR, s-a legat practic de scaun repărăsind biroul cu toată recuzita din dotare(consilier, secretară, șofer) nici până azi.

Aidoma zgomotului public „fără penali în funcții public”, avem acum „fără sinecurile de partid”, dar sigur, nu când e vorba de ai lor.”, scrie Daniel Zamfir.