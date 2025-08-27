Eurodeputatul Maria Grapini, intervenție fermă, în plenul PE, în favoarea creșterii securității cetățenilor europeni!

Europarlamentarul Maria Grapini a precizat recent, în cadrul unei intervenții în plenul PE, că industria de apărare trebuie să existe în Uniunea Europeană. Eurodeputatul Grapini a spus tranșant că nu trebuie, la nivelul UE, să alocăm bugete pentru apărare, pentru a importa echipamente din țări terțe.

“Toate discuțiile trebuie să înceapă de la ideea de pace și securitate, și anume, creșterea securității cetățenilor. Noi aici, în plenul PE, suntem aleși, reprezentăm interesul cetățenilor și, dacă am adresa o întrebare cetățenilor, cred că am constata că, în toate statele membre, pe primul loc cetățenii ar pune securitatea. Sigur că avem nevoie de școli, de educație, de sănătate, dar dacă nu avem o securitate asigurată, nu le putem face pe celelalte!”, a punctat Maria Grapini, în prezența vicepreședintei Kaja Kallas, Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Potrivit eurodeputatului S&D, cele 150 de miliarde de euro din proiectul SAFE (Security Action for Europe) trebuie alocate statelor membre pentru a produce și a putea avea o industrie proprie, nu pentru a importa armament din țări terțe. În acest mod, a mai spus Maria Grapini, vom reuși să creăm locuri de muncă și să rezolvăm, totodată, și problemele sociale, inclusiv creșterea veniturilor pentru cetățeni.

„Avem nevoie să înțelegem, să comunicăm cetățenilor de ce avem nevoie de o industrie a apărării, pentru că pericolul este la graniță. Eu trăiesc într-o țară, România, care este la granița cu conflictul din Ucraina. Trebuie să ne gândim și la Republica Moldova să vedem cum o integrăm pentru a avea garanția siguranței flancului de est. Cred că unitatea și solidaritatea trebuie să existe. Nu putem lăsa neapărați cetățenii din Spațiul UE!”, a conchis Maria Grapini.