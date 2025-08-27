Uniforma şcolară: obligatorie sau facultativă în noul an școlar?

Uniforma şcolară este admirată în alte ţări, atunci când clase întregi de copii traşi la xerox merg să facă ora de ştiinţă la muzee. În prezent, uniforma școlară nu este obligatorie în toate școlile din România. Conform legislației, niciun elev nu poate fi privat de dreptul la educație din cauza lipsei uniformei. Asta înseamnă că, deși unele școli pot recomanda sau chiar impune purtarea uniformei, decizia finală rămâne la latitudinea părinților.

Este important de menționat că, în multe instituții de învățământ, chiar și acolo unde se recomandă uniformele, elevii care nu le poartă nu vor fi sancționați și nu li se va scădea nota la purtare.

Există, însă, instituții care aleg să impună uniformele la școală pentru a crea un sentiment de unitate și apartenență la comunitatea școlară. De exemplu, multe școli private și instituții de prestigiu au ales să păstreze tradiția uniformelor școlare, mai ales a uniformelor de liceu, considerând că acestea contribuie la reducerea diferențelor sociale și la disciplina elevilor.

Costul uniformelor poate varia însă considerabil, de la câteva sute de lei până la peste o mie de lei, în funcție de complexitatea și calitatea materialelor folosite.

Daniel David a declarat recent, referitor la uniformele obligatorii în școli, că eu, de obicei, sunt împotriva încolonărilor”. „Eu ce pot să spun este că aș încuraja școlile să facă acest lucru, dar nu aș vrea să impun din cabinetul de ministru”, a precizat acesta. Ministrul Educației a spus că nu avem niciun studiu care să arate că uniformele obligatorii ajută la ceva: „Mă întreb de ce ar trebui să le impunem, să fie obligatorii. Nu văd de ce. N-avem niciun studiu care să ne arate că ar conta mai mult, că ne ajută la ceva. Teoretic, sigur că am putea. Întrebarea este dacă vrem și dacă e bine. Eu, de obicei, sunt împotriva încolonărilor. Eu ce pot să spun este că aș încuraja școlile să facă acest lucru, dar nu aș vrea să impun din cabinetul de ministru. Probabil ați văzut și voi că în, nu știu, Statele Unite ai licee, ai școli care se mândresc cu uniforma lor. Este un element de identitate, dar acolo uniformă a fost stabilită pe bază voluntară de către școala respectivă, împreună cu părinții, elevii”.

ROFUIP 2024 prevede, printre altele, că elevii au obligația de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ.

Din noul Statut al Elevului a fost eliminată prevederea ca ținuta vestimentară să nu poată reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul școlii. Amintim că Statutul Elevului 2024 a fost publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul ministrului Educației nr. 5.707 din 1 august 2024.

Concret, documentul publicat în Monitorul Oficial stabilește, printre altele, că elevii au îndatorirea de a se prezenta la școală și la toate activitățile organizate de aceasta într-o ținută vestimentară decentă.

Art. 14. — „(1) Elevii au următoarele îndatoriri: d) de a se prezenta la școală și la toate activitățile organizate de aceasta într-o ținută vestimentară decentă și adecvată și de a purta elementele de identificare în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentele și hotărârile unității de învățământ preuniversitar”, conform Statutului Elevului 2024.