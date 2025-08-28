Donald Trump cere arestarea lui George Soros și a fiului acestuia!

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat miercuri un nou atac la adresa miliardarului George Soros și a fiului acestuia, afirmând că ambii ar trebui acuzați în baza Legii privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO). Declarația sa vine în contextul tensiunilor politice interne din SUA și al protestelor care au avut loc în mai multe state americane.

Mesajul a fost publicat de Trump pe platforma Truth Social și a fost preluat de agenția Reuters. În text, liderul de la Casa Albă îi acuză pe Soros și pe organizațiile asociate acestuia că ar fi susținut financiar proteste violente, afectând ordinea publică și securitatea națională.

„George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui să fie acuzați în temeiul legii RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multe altele, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii. … Soros și grupul său de psihopați au cauzat daune enorme țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă, vă urmărim!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, potrivit Reuters.

Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) a fost adoptată în Statele Unite în 1970, cu scopul de a combate crima organizată. Actul normativ le permite procurorilor federali să urmărească penal grupuri sau indivizi suspectați că fac parte dintr-o schemă infracțională organizată. Printre infracțiunile vizate se numără spălarea de bani, mita, frauda, traficul de droguri și alte activități ilegale desfășurate în mod repetat.

Pentru a demonstra o încălcare a legislației RICO, este necesar ca acuzarea să probeze că inculpatul s-a angajat în cel puțin două „acte predicative” de racket într-o perioadă determinată. Pe lângă sancțiunile penale, legea permite și acțiuni civile împotriva celor implicați, ceea ce o transformă într-un instrument juridic puternic pentru autorități.