Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, apel către angajații Metrorex care lucrează la suprafață!

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, îi amenință pe lucrătorii de la Metrorex ce își desfășoară activitatea în clădirea ministerului că au de optat între a renunța în mod voluntar la sporul de metrou, acordat celor ce lucrează în subteran, sau să se mute în subteran, alături de colegii lor.

Ciprian Șerban a postat un videoclip pe rețelele sociale în care a transmis că nu i se pare normal ca angajații Metrorex ce lucrează la etajul 9 al clădirii ministerului să aibă un spor acordat muncitorilor din subteran, așa că le solicită fie să renunțe la el, fie să treacă în subteran, alături de colegii lor care obțin acest spor pe bune.

„Dragi angajați ai Metrorex care vă desfășurați activitatea în clădirea Ministerului, la etajul 9. Trebuie să înțelegeți că situația economică este complicată. Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură.

Suntem obligați să facem drumuri și autostrăzi, căi ferate, rețele de metrou și să dezvoltăm infrastructura navală sau aeriană, iar pentru asta avem nevoie de bani. De aceea, fac un apel public la dumneavoastră, la cei care lucrați la suprafață, să renunțați la sporul de metrou.

Am și o soluție pentru cei care nu vreți să renunțați la acest spor imoral. Pot să-i aduc pe cei de la CNIR, în birourile de la etajul 9, ca să nu mai fie nevoiți să plătească o chirie de 30000 euro pe lună pentru spatiile unde își desfășoară activitatea.

Iar, dumneavoastră, cei care lucrați la suprafață și încasați acest spor imoral, puteți să vă mutați în subteran unde veți beneficia de el în mod justificat”, a transmis Ciprian Șerban.