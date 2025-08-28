Prețurile chiriilor la garsoniere și apartamente, în București, „explodează” înaintea debutului anului universitar!

Se scumpesc chiriile înaintea deschiderii anului școlar și universitar. Proprietarii de garsoniere și apartamente speculează cerere mare din această perioadă și invocă, la rândul lor, scumpirile la curent și gaz, creșterea impozitelor și a taxelor.

Platforma Storia, citată de Antena 3, indică o creștere cu 25% a cererilor de închiriere începând din iulie.

Bucureștiul este de departe cel mai scump oraș în ceea ce privește chiriile. De exemplu, în sectorul 1, chiria lunară pentru o garsonieră ajunge la 450 de euro pe lună. Un apartament cu 3 camere poate să ajungă aici și la 1.100 de euro pe lună.

Un alt centru universitar foarte de scump este Cluj-Napoca. Aici un apartament cu 2 camere se închiriază și cu 600 de euro pe lună. Pentru trei camere, chiria ajunge la 730 de euro, lunar.