Primarul din Mangalia, arestat preventiv pentru 30 de zile!

Primarul din Mangalia, Cristian Radu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Direcția Națională Anticorupție îl acuză de luare de mită de peste 500.000 de euro.

Miercuri, 27 august 2025, Curtea de Apel Constanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului din Mangalia, Cristian Radu. Decizia este definitivă și vine după ce, inițial, Tribunalul Constanța dispusese, pe 21 august, măsura mai blândă a controlului judiciar. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a contestat decizia, iar instanța superioară i-a dat dreptate.

Potrivit procurorilor, Cristian Radu este acuzat că ar fi primit mită în valoare de peste 500.000 de euro, în schimbul emiterii unor documente administrative esențiale, precum certificate de urbanism și autorizații de construcție.

Totul a început cu o amplă acțiune a DNA desfășurată în urmă cu o săptămână. Timp de 10 ore, anchetatorii au efectuat percheziții atât la domiciliul primarului, cât și la sediul Primăriei Mangalia. Ulterior, Cristian Radu a fost reținut pentru 24 de ore, fiind dus la audieri care au durat până târziu în noapte.

Potrivit unor surse judiciare, flagrantul nu a fost exclus ca metodă în desfășurarea anchetei, iar o parte din banii primiți ar fi fost descoperiți în urma perchezițiilor. DNA susține că mituirea primarului nu a fost un episod izolat, ci un comportament repetat, sistemic, prin care se acordau favoruri administrative contra unor sume importante de bani.