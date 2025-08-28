Sindicatele din Educație continuă protestele. Profesorii nu-l mai vor ministrul Educației pe Daniel David!

Profesorii nu s-au înţeles cu ministrul Daniel David şi continua protestele. În acest timp, ministrul contestat are o întâlnire cu premierul Bolojan în care discută despre problema începutului de an şcolar.

Protestele sindicatelor în fața Ministerului Educației au ajuns la ziua 20. Manifestanții cer „Demisia” ministrului considerat „vinovat principal pentru măsurile care s-au luat”.

Protestele declanșate de sindicatele de învățământ împotriva Legii Bolojan, organizate de la sfârșitul lunii iulie la sediul Ministerului Educației și Cercetării, au ajuns, în cea de-a 20-a zi. Manifestanții cer din nou, joi dimineață, demisia ministrului Daniel David, despre care liderul sindical Simion Hăncescu spunea, miercuri, că „este vinovatul principal pentru măsurile care s-au luat”.

Participanții la demonstrație scandează și joi „Abrogare”, ”Demisia” și „Jos, jos, jos, ministru mincinos”.

Un apel semnat de colegiul liderilor celor două federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” îndeamnă la un protest național în educație anunțat pentru 8 septembrie 2025. Prin documentul consultat de Edupedu.ro sindicatele cheamă membrii și ceilalți angajați din școli care nu fac parte din sindicat, plus părinții și elevii, să boicoteze deschiderea anului școlar.

Calendarul protestelor următoare, până la începutul anului școlar, așa cum a fost anunțat de sindicatele din Educație:

29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 1100 – 1600.

Noul an şcolar va începe cu o zi mai devreme, față de anul trecut, când școala a început pe 9 septembrie. Anul acesta vor reveni în bănci peste exact o lună, pe 8 septembrie.

Noul an şcolar va avea 5 module, separate de vacanțe.

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de cursuri: – luni, 8 septembrie 2025 – vineri, 24 octombrie 2025;

– luni, 3 noiembrie 2025 – vineri, 19 decembrie 2025;

– joi, 8 ianuarie 2026 – vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, în funcţie de inspectoratele şcolare judeţene și a municipiului Bucureşti, după consultările cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora, precum şi cu cadrele didactice, desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ;

