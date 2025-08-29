Alarmant: Profesorii cu peste 25 de ani vechime, salarii reduse cu 25%!

Norma didactică de predare crește, în medie, cu 2 ore din anul școlar 2025 – 2026. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare a intrat în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial vineri noaptea, pe 25 iulie 2025.

„În Învățământ, nemulțumirea este crescută din cauza măririi normei didactice de predare. Colegii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I au 4 ore în plus pe săptămână. Într-o lună sunt 16 ore efectuate fără a fi plătiți, ceea ce înseamnă o reducere mascată a salariului cu 25%”, a spus Adrian Voica, citat de edupedu.ro.

Din toamnă, profesorii cu peste 25 de ani vechime și grad didactic I vor avea 4 ore în plus de predare în anul școlar 2025-2026. Norma didactică de predare-învățare-evaluare pentru profesorii de gimnaziu și liceu este acum de 20 de ore, în loc de 18, iar reducerea normei didactice cu 2 ore pentru profesorii cu vechime în învățământ de peste 25 de ani de activitate și gradul didactic I nu se va mai face din norma didactică de predare, ca până acum, ci din celelalte activități, conform Legii nr. 141/2025.

Conform Legii Bolojan, noile norme didactice sunt:

pentru învățători și profesori de învățământ primar, norma didactică rămâne de tip „un post pe clasă”, dar cu 2 ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână

pentru profesorii de gimnaziu, liceu, postliceal, precum și cei din clasele cu program integrat de artă și sport sau din unități extrașcolare, norma crește la 20 de ore pe săptămână, dacă aceștia au cel puțin licență în cariera didactică

excepție: profesorii cu grad didactic I sau titlul de profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, vor avea normă redusă la 18 ore pe săptămână profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori vor avea norme de 26 de ore pe săptămână (cu licență), respectiv 22 de ore (dacă au gradul I și activitate de mentorat)

în învățământul special, norma este de 18 ore pentru profesori la predare și terapii specifice, respectiv 22 de ore pentru educatori și maiștri instructori cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I, sau care dovedesc performanță educațională, pot beneficia de o reducere a normei cu 2 ore pe săptămână, fără afectarea salariului, în baza unei metodologii aprobate de Minister