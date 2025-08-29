Deficitul bugetar a depășit 4% în primele șapte luni ale lui 2025!

Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a fost de 4,04% din PIB, în primele şapte luni, la acelaşi nivel ca în perioada similară din anul trecut. Nominal a scăzut cu 5,4 miliarde lei, la 76,44 miliarde lei. Cheltuielile cu dobânzile au fost de 31,71 miliarde lei, cu 9,83 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Execuţia bugetului general consolidat în primele şapte luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 76,44 miliarde lei, respectiv 4,04% din PIB, fiind la acelaşi nivel, ca în perioada similară a lui 2024, anunţă Ministerul Finanţelor.

”Execuţia bugetului general consolidat în primele şapte luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 76,44 miliarde lei, în scădere cu 5,4 miliarde lei faţă de primele 7 luni din 2024 (71,04 miliarde lei). În termeni procentuali, deficitul înregistrat este de 4,04% din PIB, la acelaşi nivel, ca în primele 7 luni din anul precedent”, anunţă Ministerul de Finanţe.

Veniturile bugetului general au însumat 370,77 miliarde lei în primele şapte luni ale anului 2025, în creştere cu 11,8% faţă de anul anterior, în timp ce cheltuielile în sumă de 447,21 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 11,1%.

„Deşi deficitul a scăzut uşor în primele 7 luni, este în continuare la un nivel ridicat. Această situaţie subliniază necesitatea stringentă de a menţine un control riguros asupra cheltuielilor publice. Pericolul retrogradării ratigului investiţional rămâne unul real. Suntem aici pentru a asigura stabilitatea finanţelor ţării şi pentru a garanta că România are un parcurs economic predictibil şi sigur. De aceea este foarte important să menţinem cheltuielile sub control, să continuăm traseul ascendent al ritmului de colectare şi să tratăm cu responsabilitate rectificarea bugetară. Angajamentele noastre rămân ferme: disciplina bugetară, investiţii strategice şi o însănătoşirea economiei”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele şapte luni ale anului 2025, înregistrând o creştere de 11,8% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB veniturile totale au crescut cu 0,74 puncte procentuale: +0,44 pp în cazul veniturilor curente – cu precădere impozit pe salarii şi venit şi contribuţii de asigurări şi respectiv +0,3 pp la fonduri europene.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 35,31 miliarde lei, înregistrând o creştere de 21,3% (an/an), determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+84%), pe seama dividendelor distribuite în anul 2024, cu reţinerea cotei de impozit de 8%. Totodată, o dinamică pozitivă a fost consemnată şi în cazul încasărilor din impozitul pe salarii (21,4%) – peste dinamica fondului de salarii din economie (11,5%), evoluţia acestei categorii de venituri fiind influenţată de eliminarea facilităţilor fiscale acordate salariaţilor din sectorul construcţii, agricol, industria alimentară şi a activităţilor de creare de programe pentru calculator.