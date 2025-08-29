Maria Grapini a taxat, în mai multe intervenții avute în plenul PE, lipsa de transparență și comportamentul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen! Interesul cetățenilor, prioritar pentru eurodeputatul S&D!

Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, este europarlamentarul care a avut, de-a lungul anilor, numeroase poziții critice la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Concret, chiar în acest an, eurodeputatul Grapini a criticat dur, în plenul PE de la Strasbourg, programul Comisiei Europene pe anul 2025 și pe președinta acesteia, Ursula von der Leyen, absentă, din nou, de la o dezbatere extrem de importantă.

“Cred că pot să încep prin a spune că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dă dovadă, din nou, de sfidare, lipsă de respect și dezinteres. Dacă, atunci când trebuie să prezinte programul Comisiei Europene, pe anul 2025, nu-și găsește timp să vină în Parlament, cred că este nevoie să îi dăm un vot de blam!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

Maria Grapini s-a declarat nemulțumită de faptul că proiectul pe anul 2025, propus de Comisia Europeană, are doar 11 pagini, menționând, totodată, că, spre exemplu, un student pe care l-a mentorat a făcut un program mai bun și mai concret decât cel prezentat în plenul PE.

“Orice program trebuie să răspundă la trei întrebări: cum, cu ce și când? Nu se răspunde aici la niciuna dintre aceste întrebări. Sunt doar trei rânduri și jumătate pentru agricultură, nimic pentru IMM-uri. Reluați tema Pactului Social, dar avem deja un Pilon Social… Același președinte a condus Comisia Europeană și în ultimii cinci ani!”, a completat eurodeputatul S&D.

Nu în ultimul rând, europarlamentarul Grapini a reiterat faptul că, deși este o fraudă imensă, oficialii europeni nu spun nimic despre cum să recuperăm banii fraudați, în contextul în care bugetul Parchetului European și al altor instituții este alimentat cu sume consistente.

„Și, încă o problemă gravă, politica energetică… totul pleacă de aici și se știe acest lucru. Programul Comisiei reprezintă o dezamăgire!”, a mai spus Maria Grapini.

“Ursula von der Leyen nu are credibilitate!”

Europarlamentarul Maria Grapini a avut o intervenție similară anul trecut, când a taxat din nou modul de lucru al președintei Comisiei Europene.

“Nu am votat, din nou, descărcarea de gestiune a Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, Ursula von der Leyen nu are credibilitate când cere statelor membre corectitudine și transparență în cheltuirea fondurilor europene, dar în privința Comisiei Europene nu mai face același lucru. Am luat cuvântul în plenul PE și am spus răspicat aceste lucruri!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În context, Maria Grapini i-a informat din nou pe români că, la nivel european, există instituții care au curaj, precum Curtea de Conturi Europeană, care nu a acordat, exact pe motivul invocat și de europarlamentarul român, descărcarea de gestiune.

O poziție similară, a mai spus eurodeputatul, a avut și ombusdmanul european, care nu a primit răspuns de la Ursula von der Leyen la niciuna dintre solicitările sale privind contractele de achiziții a vaccinurilor anti-Covid.

De menționat că, anterior, europarlamentarul Maria Grapini acuzase Comisia Europeană, în plenul PE de la Bruxelles, pentru lipsa de transparență, și a propus să nu se acorde descărcarea de gestiune pentru aceasta, în contextul în care inclusiv Curtea de Conturi Europeană a dat aviz negativ.

Ignorarea punctului de vedere al PE, criticată de eurodeputatul Grapini

În cadrul unei alte intervenții, de această data în plenara de la Strasbourg, Maria Grapini a criticat comportamentul președintei Comisiei Europene, care a părăsit plenul PE după ce și-a susținut discursul și care a ignorat, încă o dată, punctul de vedere al Parlamentului European!

“La o dezbatere important, precum cea legată de consolidarea apărării europene, doamna președintă Ursula von der Leyen a părăsit sala! Nu este pentru prima dată când face acest lucru. Nu este interesată, se pare, să afle și punctele de vedere ale PE. Discutăm, astăzi, despre consolidarea apărării comune. Din păcate, prea puțin s-a vorbit despre pace!”, a punctat eurodeputatul Grapini, care a mai spus că, deși la nivelul UE este necesară consolidarea apărării, în același timp, trebuie să luptăm și pentru pace.

În ciuda faptul că România alocă 2,5% din PIB Apărării, a susținut Maria Grapini, nu este tratată la fel ca alte state care alocă Apărării un procent mai mic din PIB, dând, în acest sens, exemplul Austriei.