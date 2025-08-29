Zona tampon de 40 de kilometri între Rusia și Ucraina. Propunerea Europei, analizată de Zelenski și Putin!

Dar faptul că oficialii cochetează cu ideea de a bloca o fâşie de teritoriu în interiorul Ucrainei pentru a forţa o pace fragilă indică disperarea aliaţilor NATO de a găsi o soluţie la un război care se apropie de încheierea celui de-al patrulea an. Liderul rus Vladimir Putin nu a arătat nicio dorinţă de a opri luptele. Joi, Moscova a lansat un atac rar asupra centrului Kievului, ucigând cel puţin 23 persoane, potrivit celui mai recent bilanţ, şi avariind birourile Uniunii Europene şi British Council.

„Se agaţă de orice speranţă”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supervizat politica europeană şi NATO în timpul administraţiei Obama. „Ruşii nu se tem de europeni. Şi dacă ei cred că nişte observatori britanici şi francezi îi vor descuraja să mărşăluiască în Ucraina, atunci se înşală”, a avertizat Townsend.

O zonă-tampon are o semnificaţie istorică importantă. Diplomaţii europeni s-au abţinut să o compare cu zona de demarcaţie puternic păzită dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, două ţări care, din punct de vedere tehnic, încă se află în conflict. Ei o compară mai degrabă cu diviziunea Germaniei din timpul Războiului Rece.

Putin şi adjuncţii săi au declarat că lucrează la crearea unor zone tampon de-a lungul graniţelor Rusiei cu Ucraina, ceea ce ar mări distanţa dintre Moscova şi artileria şi dronele ucrainene. Însă nu au apărut detalii care să sugereze ce ar implica aceste propuneri.