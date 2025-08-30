Informare de presă Cocktail Holidays

Dan Goicea, proprietar Cocktail Holidays:

Informăm turiștii, furnizorii de servicii și agențiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri.

Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar și depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil.

Echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni și externi, în vederea eliminării oricăror potențiale pierderi. Verificăm situația plecărilor în ordine cronologică și transmitem agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, pentru ca turiștii să fie informați din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunțăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situația.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat turiștilor și partenerilor noștri și îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a onora angajamentele asumate. Facem și un apel la calm, în același timp. Înțelegem pe deplin situația dificilă creată clienților și partenerilor noștri și îi asigurăm că întețim eforturile pentru revenirea la normal a situației.

Suntem o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna a primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienților săi și reputația.

Informăm despre situația dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiștii noștri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înființării companiei noastre, și față de partenerii noștri români și străini, cu care avem relații solide de colaborare zeci de ani.