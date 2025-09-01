10 ani de magie cinematografică la Buzău! BUZZ IFF aniversează un deceniu de film internațional

Festivalul Internațional de Film BUZZ IFF marchează o ediție aniversară specială: 10 ani de cinema, dialoguri și întâlniri memorabile. Între 1 și 7 septembrie, la Teatrul „George Ciprian”, în cadrul Buzău International Arts Festival (BIAF), publicul este invitat la o săptămână intensă de proiecții, discuții cu cineaști și evenimente dedicate iubitorilor de film.

Ediția aniversară aduce în competiție lungmetraje, scurtmetraje, documentare și filme studențești europene, oferind o platformă unică pentru diversitatea vocilor cinematografice și pentru dialogul dintre public și realizatori. În total, în 2025, întră în competiție 48 de filme din 21 de țări.

Programul festivalului

Luni, 1 septembrie – Competiția de documentar se deschide cu „Diagnonsense” (Norvegia, 2024), urmat de premiera lungmetrajului „Comatogen” (România, Moldova, 2025) și o sesiune Q&A cu regizorul Igor Cobileanschi.

– Competiția de documentar se deschide cu (Norvegia, 2024), urmat de premiera lungmetrajului (România, Moldova, 2025) și o sesiune Q&A cu regizorul Igor Cobileanschi. Marți, 2 septembrie – Calup de scurtmetraje, inclusiv „În căutarea cailor pierduți” (r. Ion Sapdaru), și proiecția filmului britanic „Paul și Paulette fac baie” (2024), urmată de discuție cu regizorul Jethro Massey.

– Calup de scurtmetraje, inclusiv (r. Ion Sapdaru), și proiecția filmului britanic (2024), urmată de discuție cu regizorul Jethro Massey. Miercuri, 3 septembrie – Competiția de lungmetraj continuă cu producțiile „Pentru că iubesc vremea rea” (Bulgaria) și „Când Moș Crăciun era comunist” (Bosnia și Herțegovina, Croația, Serbia).

– Competiția de lungmetraj continuă cu producțiile (Bulgaria) și (Bosnia și Herțegovina, Croația, Serbia). Joi, 4 septembrie – Proiecții de scurtmetraje, lungmetrajul „Ceremonia” (Marea Britanie) și documentarul românesc „După cioate” (2025), urmat de Q&A cu realizatorii Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu.

– Proiecții de scurtmetraje, lungmetrajul (Marea Britanie) și documentarul românesc (2025), urmat de Q&A cu realizatorii Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu. Vineri, 5 septembrie – Calupuri de scurtmetraje și filme studențești, plus documentarul „O familie aproape perfectă” (2024), prezentat de regizorul Tudor Platon.

– Calupuri de scurtmetraje și filme studențești, plus documentarul (2024), prezentat de regizorul Tudor Platon. Duminică, 7 septembrie – „Grandpa Guru” (Croația, 2024), ultimul calup de scurtmetraje și ultimul documentar din competiție, „Constantin din Basarabia” (Italia–Moldova, 2025), urmată de Q&A cu regizorul Constantin Rusu și producătoarea Vincenza Passarelli.

Evenimente conexe

Ca de obicei, BUZZ IFF propune și o serie de activități speciale:

Atelier de storyboard cu Mihai I. Grăjdeanu

cu Mihai I. Grăjdeanu Rezidență artistică de imagine și producție de film cu Jean Blăgoi (1–5 septembrie)

cu Jean Blăgoi (1–5 septembrie) Workshop Oportunități de finanțare pentru cinematografia europeană , susținut de Valentina Miu (2 septembrie)

, susținut de Valentina Miu (2 septembrie) Masterclass Istoria pe care o știați sau n-o știați a filmelor cu supereroi, cu criticul de film Bogdan Movileanu (7 septembrie, Centrul I.C. Brătianu)

Despre BUZZ IFF

De-a lungul celor zece ediții, BUZZ IFF s-a impus ca un eveniment de referință pe scena cinematografică românească, conectând cinefilii, profesioniștii din industrie și publicul larg. Festivalul face parte din BIAF – Buzău International Arts Festival, contribuind la transformarea orașului într-un hub cultural al regiunii.

Parteneri și Suporteri

BIAF 2025 este organizat de Asociația CulturAll, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău, Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman și Consiliul Județean Buzău, și co-finanțat de Ministerul Culturii.

Parteneri: Teatrul George Ciprian Buzău, Muzeul Județean Buzău, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, Buzău Shopping City, ADI Buzău, RER SUD, TransBus.

Tot ce ai nevoie să știi despre program, locații, artiști și surprize găsești pe:

Website: biaf.ro

Facebook: BUZZ IFF

Instagram: @buzziff

TikTok: @biaf