A crescut cu Radu Drăgușin și acum atacă Mondialul de volei

Daniel Chițigoi va juca alături de România la competiția care începe în septembrie în Filipine.

Voleiul românesc se apropie de un moment istoric: la jumătatea acestei luni România va juca din nou, după 43 de ani, la Campionatul Mondial masculin. Printre cei care vor merge și vor juca la competiția din Filipine se numără și Daniel Chițigoi, care, la 20 de ani, este unul dintre cei mai valoroși jucători europeni ai generației sale.

Daniel Chițigoi a crescut într-o familie în care se „mănâncă volei pe pâine”, așa că nu avea cum să nu fie și el un foarte bun voleibalist.

Bunicul său, Constantin, a fost un mare antrenor, dar și jucător al echipei naționale.

La rândul său, tatăl, Cristian, a fost un foarte valoros internațional român și acum este antrenor, iar mama, Radostina, a fost una dintre marile jucătoare ale Bulgariei. Cu toate acestea, Dani spune că nu resimte presiunea numelui.

„Nu e o presiune mai mare să port numele de Chițigoi. Acesta este numele meu. Știu că am adidași mari de umplut, dar consider că o fac bine” – Daniel Chițigoi, jucător România.

Calificarea voleibaliștilor la Campionatul Mondial după 43 de ani, poate fi un stimulent și pentru naționala de fotbal. Unul dintre componenții acesteia, Radu Drăgușin, este unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Daniel Chițigoi. De altfel, cei doi pot spune că au crescut împreună, părinții fotbalistului fiind chiar nașii de botez ai voleibalistului!

„De bebeluși ne știm. Părinții mei și părinții lor au fost prieteni foarte buni. Părinții lui Radu sunt nașii mei, așa că am crescut în familie. La fiecare Crăciun, la fiecare Paște, la fiecare sărbătoare eram împreună. Și așa am rămas” – Daniel Chițigoi, jucător România.

După cum își amintește Chițigoi, Radu Drăgușin, actualul jucător de la Tottenham și singurul fotbalist român din Premier League, arăta de mic că are profil de profesionist.

„Era de mic un băiat foarte motivat și foarte serios. Își vedea mereu de treaba lui și combina școala cu fotbalul. Știa foarte bine ce drum vrea să urmeze în viață” – Daniel Chițigoi, jucător România.

E poreclit “Dracula”

Anul trecut, Daniel Chițigoi a lipsit de la națională, fiind în recuperare după o accidentare. Bucuria revederii cu coechipierii a fost foarte mare, iar perspectiva participării la Campionatul Mondial a făcut totul mult mai plăcut.

„Sincer, sunt super fericit că m-am întors, mai ales după un an de pauză și mai ales pentru că avem acest obiectiv mare. Sunt foarte fericit că găsesc majoritatea colegilor înapoi aici, sănătoși și bine. Mă bucur că sunt aici” – Daniel Chițigoi, jucător România.

La Campionatul Mondial, România va întâlni Polonia, iar pentru Daniel Chițigoi va fi un moment aparte. În ultimii doi ani a jucat la celebra formație ZAKSA, iar coechipierii de acolo deja l-au anunțat că nu va fi un meci ușor.

„Eh, mici glume, tachinări. <<De-abia aștept să te batem>>, dar vom vedea ce se întâmpla acolo” – Daniel Chițigoi, jucător România.

Experiența poloneză l-a schimbat complet, iar Daniel o spune fără ocol.

„M-a schimbat foarte mult, sincer, pentru că mi-a arătat o total altă parte a profesionalismului și a eticii de muncă. Mi-a deschis o nouă mentalitate. Acum sunt mult mai evoluat față de cum eram la națională acum doi ani sau când jucam în România” – Daniel Chițigoi, jucător România.

Recunoaște că a avut emoții când a făcut primele antrenamente cu ZAKSA, care era la acel moment deținătoarea Ligii Campionilor. Dar nu pentru că n-ar fi făcut față, ci pentru că era coleg de vestiar atâtea vedete ale voleiului mondial.

„Cel mai ciudat, la început, mi s-a părut să stau în vestiar cu toate vedetele, cu oamenii ăia de alt calibru. Dar la un moment dat te obișnuiești și îți dai seama că toți sunt niște oameni simpli, doar că de înaltă calitate, care sunt super calmi și își văd de treaba lor” – Daniel Chițigoi, jucător România.

Acolo s-a ales, ca orice român, cu o poreclă deja clasică.

„În străinătate, porecla e Dracula pentru noi, românii” – Daniel Chițigoi, jucător România.

Pe lângă performanța sportivă, transferul i-a adus lui Dani Chițigoi și o nouă limbă în vocabular.

„Pot să am o conversație ok cu cineva în poloneză, adică mă descurc. E mult mai complicată decât româna. Fonetica sună ciudat, dar dacă știi o limbă apropiată, te ajută” – Daniel Chițigoi, jucător România.

Norocul lui? Știa deja să vorbească pe bulgărește din familie, iar asta i-a deschis ușa către o limbă apropiată.

„Bulgara am învățat-o împreună cu româna, de mic. Știu să și citesc în bulgară, cred că mai știu să și scriu. M-a ajutat foarte mult” – Daniel Chițigoi, jucător România.