Eurodeputatul Maria Grapini va avea, pe 3 septembrie, la Bruxelles, o întâlnire cu delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român. Tema discuțiilor: Noile provocări și oportunități privind Piața internă a Uniunii Europene!

Europarlamentarul Maria Grapini va avea, pe 3 septembrie, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, o întâlnire cu delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR).

“În calitate de vicepreședintă a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, dar și de membră a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, am răspuns solicitării patronatelor de a avea o întâlnire, miercuri, 3 septembrie, la Parlamentul European, pentru a discuta despre noile provocări și oportunități privind Piața internă a Uniunii Europene!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Susținătoare a strategiei de reindustrializare a UE, Maria Grapini a precizat, în mai multe intervenții în plenul de la Bruxelles și Strasbourg, că Piața internă nu poate fi sigură fără o industrie proprie și competitivă. De altfel, europarlamentarul român a reiterat nevoia de reindustrializare, pentru a avea locuri de muncă și pentru a crește veniturile cetățenilor, dar și necesitatea de politici fiscale care să permită dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii!

Aflată la al treilea mandat de europarlamentar, eurodeputatul S&D a continuat să pledeze, și de această dată, pentru implementarea măsurilor de creștere a competitivității europene și pentru protejarea pieței interne, în raport cu țările terțe.

Patronatele transportatorilor, fermierilor, cele din industria chimică, textilă, Educație, Sănătate sau industria alimentară au obținut, cu fiecare ocazie, susținerea europarlamentarului Grapini, care a susținut necondiționat orice demers al patronatelor din România.

Simplificarea birocrației, facilitarea accesului la cercetare și inovare, dar și riscurile suprareglementării s-au numărat, de altfel, printre prioritățile Mariei Grapini, care a fost și continuă să fie, în PE, un apărător constant al IMM-urilor din România.

De menționat faptul că Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), care a fost înființată în 1991, fiind prima Confederație patronală înregistrată în România, cuprinde firme din sectorul privat, cu capital integral românesc, mixt sau doar cu capital străin.

UNPR este o uniune de federații patronale, cu patrimoniu propriu și personalitate juridică. În afara filialelor județene, din UNPR mai fac parte și asociațiile profesionale din diverse domenii de activitate, reprezentând ramuri și subramuri ale economiei naționale.

UNPR se prezintă azi ca cea mai activă și dinamică confederație patronală din România, fiind prezentă în 24 de județe ale țării, cu companii membre din toate domeniile economice.