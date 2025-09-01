Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe cinci proiecte din al doilea pachet de reformă!

Guvernul condus de Ilie Bolojan își asumă răspunderea, luni, pe cinci dintre cele șase proiecte ale pachetului 2 de reformă. Primul pachet a devenit literă de lege în același mod, la 7 iulie.

Cinci dintre cele șase proiecte din pachetul 2 de reformă inițiat de cabinetul Bolojan îi țin ocupați, luni, pe membrii Executivului și pe parlamentari. Guvernul urmează să-și asume răspunderea pentru cele cinci proiecte, însă nu înainte de a discuta și, eventual, adopta amendamente.

Amendamentele la cele cinci proiecte pot fi depuse până luni, la ora 9:00, potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale parlamentulului.

Începând cu ora 12:00, coaliția aflată la guvernare va dezbate amendamentele, iar la ora 16:00 va avea loc o ședință de guvern în care să fie adoptate modificările agreate.

Potrivit programului, în prima şedinţă comună, Executivul îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului asupra proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

A doua şedinţă comună va viza proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, iar a treia, proiectul de modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.

În cea de-a patra şedinţă comună, guvernul îşi va asuma răspunderea pentru proiectul privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, iar în cea de-a cincea, pentru cel privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cele cinci proiecte au fost adoptate de Executiv în ședința de vineri, 29 august.

Al șaselea proiect din pachetul 2, referitor la reforma administrației publice locale, a fost amânat pentru a fi rediscutat luni. Proiectul, care prevede printre altele reducerea a 70.000 de posturi din primării, prefecturi și consilii județene, a fost discutat și duminică de reprezentanții coaliției.