PENNY susține filmul Cravata Galbenă, povestea extraordinară a lui Sergiu Celibidache, cu John Malkovich în rol principal

PENNY anunță cu mândrie susținerea filmului Cravata Galbenă, dedicat celebrului dirijor român Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XX. Filmul, cu John Malkovich în rol principal, va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din luna noiembrie.

Cravata Galbenă aduce pe marele ecran povestea impresionantă a unui copil din România care, prin curaj, integritate și perseverență, a cucerit lumea muzicii. Este un film despre sacrificiu, visuri și puterea de a rămâne neclintit într-o lume plină de compromisuri.

„Ne bucurăm să fim alături de un proiect cultural de asemenea anvergură, care vorbește despre valori universale precum autenticitatea, integritatea și forța pasiunii. Prin susținerea filmului <<Cravata Galbenă>> dorim să oferim publicului șansa de a descoperi o poveste românească ce a inspirat întreaga lume.”, a declarat Lucian Pavel, Marketing Manager, PENNY | REWE România.

Concurs dedicat tinerilor muzicieni – Masterclass de dirijat

În cadrul acestui parteneriat, PENNY oferă o experiență unică de învățare pentru viitorii dirijori și lansează un concurs special adresat studenților și absolvenților cu studii muzicale. Trei câștigători vor avea ocazia să participe la un Masterclass de 3 zile organizat de dirijorul Konrad von Abel, discipol al lui Sergiu Celibidache și profesorul de dirijat al actorilor din film, în perioada 29 – 31 octombrie.

„Dorim să oferim tinerilor muzicieni șansa să se apropie de moștenirea artistică a lui Sergiu Celibidache printr-o experiență practică unică. Concursul și masterclass-ul completează demersul nostru de a sprijini cultura și educația artistică în România.”, a declarat Andra Panaitescu, Brand Manager, PENNY | REWE România.

Înscrierile se fac în perioada 2 – 19 septembrie pe website-ul dedicat: www.cravatagalbena.penny.ro. Cei trei câștigători vor fi anunțați pe 10 octombrie, urmând să ia parte la experiența formativă înainte de lansarea filmului.

Despre film

Cravata Galbenă este o producție care explorează dimensiunile geniului, sacrificiului și iubirii, readucând în prim-plan figura complexă și fascinantă a lui Sergiu Celibidache. Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier.

În distribuția filmului se regăsesc nume sonore ale cinematografiei internaționale: John Malkovich, Miranda Richardson, Ben Schnetzer, Kate Phillips, Sean Bean, Anton Lesser și Charlie Rowe, iar din echipa de creație îi menționăm pe următorii: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley. Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, James Olivier și Robert W. Cort.

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 424 de magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.