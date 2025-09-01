Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul cucerit la Cleveland!

Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a anunțat că i-a fost furat trofeul cucerit săptămâna trecută la turneul de tenis WTA 250 de la Cleveland.

Sorana Cîrstea a cucerit, pe 23 august 2025, al treilea trofeu al carierei, după ce s-a impus în finală în fața americancei Li Ann (25 de ani, 69 WTA), scor 6-2, 6-4. Anterior, românca mai câştigase turneele de la la Taşkent în 2008 şi de la Istanbul în 2021.

Pentru Sorana Cîrstea a urmat participarea la US Open, unde la simplu a fost eliminată în turul al doilea de Karolina Muchova, 6-7, 7-6, 4-6, iar la dublu, acolo unde a făcut pereche cu Anna Kalinskaya, de cuplul McCartney Kessler – Peyton Stearns.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la mai bine de 24 de ore după ultimul meci pe care l-a jucat la Flushing Meadows, Sorana Cîrstea a reclamat pe rețelele sociale că i-a fost furat, din camera de hotel, trofeul cucerit la Cleveland!

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are nicio valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris jucătoarea de tenis pe reţelele sociale.

Incidentul a avut loc la The Fifty Sonesta, un hotel de lux situat în apropiere de Rockefeller Center și Times Square, acolo unde românca a fost cazată pe durata ultimului Grand Slam al sezonului din tenis.