Sport

Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul cucerit la Cleveland!

0

Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a anunțat că i-a fost furat trofeul cucerit săptămâna trecută la turneul de tenis WTA 250 de la Cleveland.

Sorana Cîrstea a cucerit, pe 23 august 2025, al treilea trofeu al carierei, după ce s-a impus în finală în fața americancei Li Ann (25 de ani, 69 WTA), scor 6-2, 6-4. Anterior, românca mai câştigase turneele de la la Taşkent în 2008 şi de la Istanbul în 2021.

Pentru Sorana Cîrstea a urmat participarea la US Open, unde la simplu a fost eliminată în turul al doilea de Karolina Muchova, 6-7, 7-6, 4-6, iar la dublu, acolo unde a făcut pereche cu Anna Kalinskaya, de cuplul McCartney Kessler – Peyton Stearns.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la mai bine de 24 de ore după ultimul meci pe care l-a jucat la Flushing Meadows, Sorana Cîrstea a reclamat pe rețelele sociale că i-a fost furat, din camera de hotel, trofeul cucerit la Cleveland!

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are nicio valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris jucătoarea de tenis pe reţelele sociale.

Incidentul a avut loc la The Fifty Sonesta, un hotel de lux situat în apropiere de Rockefeller Center și Times Square, acolo unde românca a fost cazată pe durata ultimului Grand Slam al sezonului din tenis.

Citește și
Sport

A crescut cu Radu Drăgușin și acum atacă Mondialul de volei

Sport

Mircea Rednic, demis după (doar) două luni, de Standard Liege

Sport

A lăsat visul de a deveni medic veterinar pentru triatlon!

Sport

România își lansează viitorii campioni la yachting. Peste 80 de ambarcațiuni la…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.