Va fi majorat TVA la 23% de la 1 ianuarie 2026?

”Cu toată creșterea de taxe de la 1 august, guvernul încă are nevoie de câteva miliarde de lei pentru rectificarea bugetară. Iar de la anul trebuie redus în continuare deficitul bugetar conform planului agreat cu Comisia Europeană”, spun sursele citate.

Necesarul de bani pentru anul următor reprezintă o problemă în ciuda faptului că guvernul a decis să înghețe pensiile și salariile bugetarilor.

Pe lângă majorarea TVA de la 21 la 23 la sută, Executivul ar lua în calcul să urce această taxă și pentru sectorul HoReCa.

Acest domeniu avea TVA de 9 la sută, majorat la 11 la sută în 1 august. De anul viitor, TVA pentru HoReCa ar putea urca la 21 la sută, au mai spus surse citate de libertatea.

Deciziile finale legate de majorarea TVA vor fi luate însă după analizarea performanțelor economice în ultimele luni ale anului.

Astfel, dacă în decembrie se va constata că măsurile luate până atunci sunt eficiente, este posibil ca partidele din coaliția aflată la guvernare să cadă de acord că nu mai este necesară o nouă majorarea a TVA.