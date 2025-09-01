Va fi majorat TVA la 23% de la 1 ianuarie 2026?
Executivul chiar vrea să dea lovitura de grație prețurilor și, implicit, românilor: ia în calcul nouă majorare a TVA, de la 21 la 23 la sută! Măsura ar fi justificată de faptul că inițiativele de până acum nu sunt suficiente pentru a resuscita bugetul statului.
Noua majorare a TVA, de la 21 la 23 la sută, este luată în calcul pentru 2026, susțin surse politice.
Pe lângă majorarea TVA de la 21 la 23 la sută, Executivul ar lua în calcul să urce această taxă și pentru sectorul HoReCa.
Acest domeniu avea TVA de 9 la sută, majorat la 11 la sută în 1 august. De anul viitor, TVA pentru HoReCa ar putea urca la 21 la sută, au mai spus surse citate de libertatea.
Deciziile finale legate de majorarea TVA vor fi luate însă după analizarea performanțelor economice în ultimele luni ale anului.
Astfel, dacă în decembrie se va constata că măsurile luate până atunci sunt eficiente, este posibil ca partidele din coaliția aflată la guvernare să cadă de acord că nu mai este necesară o nouă majorarea a TVA.