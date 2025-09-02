Alarmant: Un tânăr român din cinci nu a mers la școală și nici nu a muncit niciodată!

Peste 500.000 de tineri din România, care au între 15 și 29 de ani, nu au mers anul trecut nici la școală, nici nu muncit vreodată, potrivit statisticilor oficiale.

România deține recordul în Uniunea Europeană (UE) în rândul tinerilor care nici nu muncesc, nici nu urmează vreun curs sau merg la vreo școală – peste 19%.

Aceștia se numesc NEETS (neither in employment nor in education and training – nici angajați, nici beneficiari de educație sau alt tip de pregătire), iar media lor în UE a fost, în 2024, de 11%.

În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, România deține recordul în Uniunea Europeană, având un procent de 24,8% în ianuarie-martie 2025.

Asta în condițiile în care, la sfârșitul lui iunie, rata șomajului din România era 3,16% – aproape la jumătate față de media din Uniunea Europeană, de 5,9%. Ceea ce înseamnă că, în iunie 2025, șomajul în rândul tinerilor era de opt ori mai mare decât șomajul la nivel național pe toate categoriile de vârstă apte de muncă, conform Europa Liberă România.

În iunie 2025, în Uniunea Europeană, 2,8 milioane de tineri se încadrau în categoria Neets, ceea ce înseamnă că cei aproximativ 570.000 de tineri români care nu învață și nu muncesc reprezintă peste 20% din totalul celor din Uniune care nu contribuie în niciun fel la pușculița publică și nici nu se pregătesc să o facă.