AnimaWings a transportat peste 300.000 de pasageri în sezonul estival și mizează pe o dublare a traficului până la finalul anului

În perioada iunie-august, AnimaWings, companie aeriană 100% românească, a operat aprox. 2.000 de zboruri interne și internaționale, înregistrând un total de peste 300.000 de pasageri. Paris, Stockholm și Larnaca s-au numărat printre cele mai populare destinații în această vară. Din totalul călătoriilor la business class din acest sezon, mai bine de jumătate au fost rezervate de pasagerii AnimaWings, conform estimărilor companiei aeriene.

Gradul mediu de ocupare al aeronavelor AnimaWings în perioada estivală a fost de aproximativ 80%. Profilul pasagerului AnimaWings arată un interes crescut pentru eficiență și mobilitate, astfel că 95% dintre pasagerii de pe rutele internaționale au călătorit cu troller de cabină, inclus în prețul biletului, conform politicii de bagaje a companiei.

Printre preferințele pasagerilor s-au numărat și serviciile ce aduc mai mult confort la bord, respectiv catering cald, locuri Premium și opțiunea de a călători la bord alături de animalele de companie.

„Modelul nostru de companie full service se traduce prin faptul că zburăm pe aeroporturi principale, cu avioane fabricate în ultimii 2 ani și servicii premium. Am anticipat corect apetitul pentru Business Class atunci când am configurat aeronavele, iar cererea confirmă că pasagerii români sunt tot mai atenți la confort și la experiența completă de călătorie.”, a declarat Marius Pandel, Președintele AnimaWings.

În topul destinațiilor preferate de pasagerii AnimaWings în această vară s-au aflat Paris, Stockholm, Larnaca, Ibiza și Cluj, pe segmentul de zboruri regulate. În ceea ce privește cursele charter, cele mai solicitate au fost Antalya, Creta, Tenerife, Kefalonia și Hurghada.

AnimaWings adaugă 12 rute noi și estimează o dublare a numărului de pasageri

Începând din această toamnă, AnimaWings își extinde rețeaua și operează 12 rute noi, care conectează București, Timișoara, Craiova, Cluj și Iași cu destinații importante din Europa și Orientul Mijlociu. Printre acestea se numără cursele București – München, București – Praga, București – Sofia, București – Tel Aviv, dar și zboruri directe din București, Timișoara, Craiova, Cluj și Iași către Istanbul, respectiv Timișoara – Dubai.

În perioada septembrie-decembrie, compania va opera peste 2.500 de zboruri, dintre care 50% pe rute domestice, cu piloți ce au o experiență de peste 3.000 de ore de zbor, și estimează o dublare a numărului de pasageri față de sezonul estival.

Zborurile sunt operate cu aeronave Airbus A220, un model de ultimă generație, recunoscut pentru eficiența operațională, confortul sporit și tehnologia de avangardă. Livrate începând cu decembrie 2024, avioanele fac parte din comanda de 12 unități contractată de companie pentru extinderea flotei în următorii ani. În următoarele săptămâni, AnimaWings va recepționa cea de-a cincea aeronavă A220 nouă, care va sprijini consolidarea rețelei de zboruri regulate.

„Următorul pas firesc pentru noi este aderarea la o alianță aeriană. Calitatea produsului nostru de aviație – modern, fiabil și orientat către pasager – ne recomandă pentru astfel de colaborări și ne permite să oferim clienților acces la o rețea globală de destinații și beneficii suplimentare”, a declarat Marius Pandel, Președintele AnimaWings.

În linie cu planurile de dezvoltare, AnimaWings își consolidează și segmentul business. Compania oferă soluții variate de transport aerian pentru companii – de la zboruri charter exclusive la servicii regulate cu condiții comerciale personalizate. Peste 60 de clienți corporate folosesc deja serviciile AnimaWings, iar peste 200 de abonamente pentru bilete de avion au fost achiziționate de companii și organizații non-profit, confirmând încrederea în fiabilitatea și frecvența zborurilor.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în următorul semestru cu încă 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar până la finele lui 2026, planul de extindere al flotei AnimaWings vizează un total de 12 aeronave.