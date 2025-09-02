Capitala se menține pe poziția de top în privința insolvențelor, iar județul Bihor are o creștere de 356%!

Capitala – prima poziție la numărul insolvențelor două luni consecutive

Conform analizei realizate de platforma de analiză financiară RisCo.ro, Capitala continuă să ocupe prima poziție în ceea ce privește insolvențele.

După ce în luna iulie a anului 2025 Capitala a înregistrat 217 deschideri ale dosarelor de insolvență, luna august 2025 anunță menținerea poziției fruntașe. Astfel, în luna august 2025, în județul București au fost deschise 211 dosare de insolvență. Deși numărul indică o oarecare scădere, specialiștii spun că lunile următoare sunt decisive pentru multe dintre firmele și afacerile românești.

Mai mult decât atât, comportamentul utilizatorilor platformei RisCo.ro confirmă sentimentul de incertitudine, reflectat printr-un număr mare de interogări și verificări în rândul firmelor din România. Doar în luna august 2025, pe platforma de analiză financiară RisCo.ro s-au efectuat 119.200 de verificări ale firmelor.

“Instabilitatea economică obligă antreprenorii să fie prudenți atunci când își aleg partenerii de afaceri, atenți la semnarea oricărui contract și chibzuiți în ceea ce privește cheltuielile firmei. Ținând cont de cele peste 119.000 de verificări de firme în august 2025, am putut observa în comportamentul utilizatorilor platformei RisCo.ro preocuparea pentru stabilitatea financiară și riscurile asociate partenerilor de afaceri. De la interogări privind starea firmelor și istoricul financiar, pană la generarea rapoartelor de risc: acționariat, incidente la plată, procese în instanță și rating financiar, utilizatorii arată interes crescut pentru evaluarea solvabilității și a potențialelor dificultăți ale firmelor cu care intenționează să colaboreze.” afirmă Daniela Colnicianu, Director Vânzări București în cadrul RisCo.

Având în vedere transformările semnificative din ultima perioadă, se recomandă utilizarea instrumentelor de analiză financiară care sprijină mediul de afaceri românesc în luarea deciziilor fundamentate. Specialiștii RisCo.ro îndeamnă antreprenorii să fie prudenți, susținând faptul că analiza financiară trebuie să fie o prioritate, mai ales acum, în contextul unei economii volatile.

Clasament distribuția județelor pe țară – dosare insolvență deschise în August 2025 vs. August 2024

La nivel național, în luna august 2025 au fost deschise 907 dosare de insolvență, ceea ce indică o ușoară scădere de 6% comparativ cu luna anterioară. București, Cluj, Bihor, Timiș și Ilfov sunt județele care au înregistrat cele mai multe dosare de insolvență în luna august 2025.

În București, numărul dosarelor de insolvență a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând în august 2025 la 211 de dosare de insolvență, față de 183 în aceeași lună a anului precedent. Numărul dosarelor de insolvență din luna august a acestui an indică o creștere de 15%.

Clujul rămâne un județ de referință pentru economia românească, iar creșterea de 121% a numărului de insolvențe, de la 33 dosare în august 2024 la 73 dosare în august 2025, evidențiază o dinamică importantă în mediul economic local.

În Bihor, creșterea îngrijorătoare de 356% a dosarelor de insolvență, de la 16 în august 2024 la 73 în august 2025, indică o presiune tot mai accentuată asupra mediului economic local, probabil influențată nu doar de factorii economici naționali, ci și de particularitățile specifice regiunii.

Următoarele poziții în clasamentul județelor cu cele mai multe insolvențe sunt ocupate de Timiș și Ilfov. Județul Timiș ocupă cea de-a patra poziție a clasamentului județelor cu cele mai multe dosare de insolvență. Comparativ cu august 2024, când au fost înregistrate semnificativ mai puține cazuri, în august 2025 s-au înregistrat 50 de dosare de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere de 79%.

Conform datelor oficiale RisCo.ro, județul Ilfov ocupă locul cinci în clasament. În august 2025 numărul dosarelor de insolvență a ajuns la 41. Poziționat strategic lângă București, județul ar putea deveni un pol de atracție pentru investitori. Cu toate acestea, creșterea de 58% a dosarelor de insolvență sugerează dificultăți în capitalizarea acestui potențial.

Top domenii activitate după numărul de creștere al dosarelor de insolvență

Comparând luna august 2024 cu cea a acestui an, putem observa creșteri semnificative ale numărului dosarelor de insolvență în domenii precum construcții, cel al restaurantelor, transporturi, comerț, dar și în rândul barurilor și a altor activități de servire a băuturilor.

În domeniul construcțiilor observăm o creștere de aproximativ 63% în august 2025, ceea ce indică o deteriorare semnificativă a situației financiare în acest sector, reflectând probabil dificultăți legate de costurile materialelor, forța de muncă sau proiectele întârziate.

Creșterea de 245% în domeniul restaurantelor reflectă impactul majorării TVA-ului și al costurilor ridicate cu taxele, care au pus o presiune financiară considerabilă asupra afacerilor din acest sector.

Și în sectorul transporturilor se remarcă o creștere semnificativă de 164% a dosarelor de insolvență. Comparativ cu august 2024, în luna august 2025 identificăm o accentuare a instabilității domeniului și o presiune tot mai mare asupra companiilor active în acest sector.

Contextul economic actual obligă la luarea măsurilor de prevenție a riscurilor în afaceri. Colaborările cu firmele instabile financiar pot produce efecte negative în lanț, ceea ce poate destabiliza o întreagă industrie.

Toate aceste schimbări survenite asupra mediului de afaceri reflectă temerile companiilor și lipsa încrederii în predictibilitatea pieței și a perspectivelor economice pe termen lung. Recomandăm verificarea tuturor informațiilor, analizarea indicatorilor financiari și realizarea prognozelor pentru următorii ani pentru a diminua riscurile și pierderile.