HORNBACH deschide magazinul din Colentina – Investiție de peste 48 de milioane de euro pentru a patra locație din București

HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, anunță inaugurarea celui de-al zecelea magazin din rețeaua locală, în cartierul Colentina din București, pe 3 septembrie 2025. Deschiderea acestei locații face parte din planul de extindere al retailerului, menit să acopere toate zonele-cheie ale capitalei și să răspundă nevoilor în creștere ale clienților.

„Încă de la intrarea în România, HORNBACH și-a propus să fie prezent în toate zonele importante ale Bucureștiului. Avem deja magazine în zonele de sud (Berceni), vest (Militari) și nord (Balotești), iar, odată cu această deschidere, completăm prezența noastră în capitală, acoperind pentru prima dată zona de est a orașului”, a declarat Radu Oniga, Director General HORNBACH România.

Investiție majoră și suprafață generoasă

Potrivit afirmațiilor sale, investiția totală în noul magazin HORNBACH s-a ridicat la peste 48 de milioane de euro, sumă ce include și stocul inițial de marfă. În total, HORNBACH a investit până în acest moment peste 300 de milioane de euro în România.

Cu o gamă extinsă de materiale de construcții și produse pentru grădinărit, magazinul este construit pe un teren cu o suprafață de peste 45.000 m², iar spațiul total de vânzare depășește 18.000 m². Acesta include zona Drive-In, care se întinde pe 4.900 m², și zona Grădină, cu o suprafață de peste 4.700 m², alături de departamente specializate în Petshop & Acvaristică și amenajări interioare.

În jurul magazinului au fost amenajate 515 locuri de parcare, dintre care o parte dotate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și peste 14.700 m² de spații verzi – 12.476 m² la sol, 1.902 m² integrate în parcări și 358 m² destinate arborilor plantați între locurile de parcare.

Construcție sustenabilă și impact redus asupra mediului

Noul magazin HORNBACH din Colentina a fost proiectat și realizat având la bază principii de dezvoltare durabilă, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a crește eficiența energetică. Clădirea este dotată cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie din surse regenerabile. De asemenea, magazinul beneficiază de o anvelopare termică performantă a fațadelor, acoperișului și planșeului, precum și soluții tehnice care minimizează punțile termice. Sistemul de ventilare cu recuperatoare de căldură permite preluarea energiei din aerul evacuat și transferul acesteia către aerul proaspăt introdus, iar climatizarea este asigurată de pompe de căldură, care reduc semnificativ consumul energetic.

Iluminatul este realizat integral cu tehnologie LED, cu consum redus și durată mare de viață, iar în construcția și amenajarea spațiului au fost utilizate materiale durabile, cu impact scăzut asupra mediului. Pe parcursul lucrărilor, deșeurile generate pe șantier au fost gestionate eficient, iar zonele exterioare includ peste 14.700 m² de spații verzi amenajate, ce contribuie la îmbunătățirea microclimatului și la crearea unui mediu plăcut pentru clienți și comunitatea locală.

120 de noi locuri de muncă și formare intensivă a echipei

Potrivit reprezentanților companiei, peste 120 de locuri de muncă noi au fost create odată cu deschiderea magazinului HORNBACH din Colentina.

„La momentul inaugurării, magazinul HORNBACH Colentina va funcționa cu o echipă formată din peste 120 de angajați, atent selecționați și pregătiți pentru a răspunde nevoilor clienților cu profesionalism și dedicare. Punem accent pe recrutarea exclusivă a persoanelor din România, deoarece considerăm că o comunicare eficientă, în limba română, cât și consolidarea unei echipe locale puternice, fac parte din strategia noastră de optimizare a experienței clienților în magazinele noastre”, a afirmat Mihaela Boghiu, Director de HR al companiei.

Procesul de instruire a avut loc în celelalte magazine HORNBACH din București – Berceni, Militari și Balotești – și a cuprins atât pregătire teoretică, cât și practică. Noii colegi au dobândit cunoștințe tehnice despre produse, au participat la simulări de interacțiuni cu clienții și au urmat traininguri de vânzări și comunicare, fiind totodată familiarizați cu procesele interne și standardele de calitate ale companiei.

Odată cu finalizarea procesului de recrutare și integrarea completă a noii echipe, numărul total de angajați HORNBACH în România va depăși pragul de 1.400, consolidând astfel poziția companiei ca unul dintre cei mai stabili și implicați angajatori din sectorul de bricolaj și materiale de construcții.

Digitalizare pentru o experiență mai rapidă și mai plăcută

Digitalizarea este una dintre direcțiile strategice de dezvoltare pentru HORNBACH, iar noul magazin din Colentina integrează o serie de soluții menite să eficientizeze atât procesele interne, cât și experiența de cumpărare a clienților.

Casele de marcat SelfService, deja familiare clienților HORNBACH, contribuie la reducerea timpului de așteptare, în timp ce terminalele de facturare amplasate la ieșirea din magazin le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a-și emite singuri facturile, evitând cozile. De asemenea, telefoanele interne au fost înlocuite cu dispozitive mobile de scanare, utilizate de angajați pentru a oferi clienților informații detaliate despre produse direct de pe suprafața de vânzare.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare digitală, care vizează îmbunătățirea constantă a procesului de cumpărare.

„Investim constant în digitalizare pentru a simplifica procesul de cumpărare și a oferi clienților o experiență plăcută și eficientă. Următorul pas este optimizarea softului caselor de marcat, astfel încât numărul de interacțiuni necesare pentru finalizarea tranzacției să fie redus, iar timpii de logare pentru angajați să fie scurtați”, a completat Radu Oniga.

De altfel, pe lângă magazinul fizic, clienții HORNBACH din toată țara au acces la un sortiment extins de produse și în magazinul online, accesând site-ul www.HORNBACH.ro.

Planuri de viitor

După inaugurarea magazinului din Colentina, HORNBACH își continuă planurile ambițioase de dezvoltare pe piața locală, având în vedere deschiderea a încă șase magazine în următorii doi până la patru ani. Această strategie vine în contextul unei piețe de bricolaj aflate în continuă expansiune și al unui ritm accelerat de dezvoltare urbană.

În paralel, compania pregătește inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timișoara, programată pentru această toamnă, consolidând astfel prezența în vestul țării. Planurile pe termen mediu vizează o acoperire cât mai uniformă a principalelor regiuni din România, pentru a răspunde rapid cerințelor clienților și pentru a susține creșterea organică a brandului.