Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, îi dă replica premierului Bolojan

Vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat, marți, 2 septembrie, după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind reforma administrației publice locale.

După ce a urmărit conferința de presă a premierului Ilie Bolojan, vicepreşedinta PSD, Lia Olguţa Vasilescu, primărița orașului Craiova, spune că a căzut mitul potrivit căruia în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați și susține că nu se pot face comparații între administrațiile locale.

Social-democrata a mai precizat că se bucură că premierul a confirmat neconcordanțele semnalate anterior de PSD în datele prezentate în coaliție, dar îl acuză pe Bolojan că a făcut comparații „neadecvate” între municipii cu realități foarte diferite.

„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și mă bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi. A mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare. Se vorbea de peste 300 000, astăzi aflam de la dl Bolojan că, efectiv angajați, sunt doar 129.000. M-am bucurat să văd că a fost de acord că o primărie nu seamănă cu alta, că unele au și angajați pentru spații verzi sau salubritate în interiorul aparatelor, față de altele care au concesionat serviciile sau au propriile societăți, că și în administrația centrală trebuie făcute restructurări și alte lucruri pe care le-am spus și au fost însușite. Asta înseamnă că nu am pierdut cinci ore degeaba”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.