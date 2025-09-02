Schimbări majore la acordarea vizelor pentru SUA!
Schimbări importante la acordarea vizelor pentru SUA, începând de marți. Modificările vizează categoriile care trebuie să susțină un interviu în vederea reînnoirii vizei.
Ambasada SUA la București precizează că intră în vigoare, marți, schimbări referitoare la reînnoirea vizei fără să fie nevoie de interviu în acest scop. Mai exact, se restrâng categoriile ce beneficiază de această facilitate.
Conform noilor măsuri ce intră în vigoare marți, cu excepţia câtorva categorii, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.
- solicitanţii de vize diplomatice sau oficiale
- solicitanţii de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1
- solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vârsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanţi trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii şi anume: să depună cererea în ţara lor de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.
Solicitanţilor li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor şi consulatelor pentru informaţii mai detaliate cu privire la cerinţele şi procedurile de solicitare a vizelor şi pentru a afla mai multe despre starea de funcţionare şi serviciile ambasadei sau consulatului.
Modificările intrate în vigoare marți se înscriu în politica administraţiei Trump de creștere a vigilenţei pentru limitarea imigraţiei ilegale. Pe de altă parte, SUA vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă ”taxă de integritate a vizei” de cel puţin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.