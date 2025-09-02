Schimbări majore la acordarea vizelor pentru SUA!

Schimbări importante la acordarea vizelor pentru SUA, începând de marți. Modificările vizează categoriile care trebuie să susțină un interviu în vederea reînnoirii vizei.

Ambasada SUA la București precizează că intră în vigoare, marți, schimbări referitoare la reînnoirea vizei fără să fie nevoie de interviu în acest scop. Mai exact, se restrâng categoriile ce beneficiază de această facilitate.

Conform noilor măsuri ce intră în vigoare marți, cu excepţia câtorva categorii, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.