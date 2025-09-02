Sindicatele din Administrație anunță declanșarea grevei generale din 15 septembrie!

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) anunță declanșarea protestelor împotriva politicilor Guvernului României, care riscă să ducă la cel mai mare val de concedieri din administrația publică din ultimii 30 de ani. Concret, FNSA a notificat Executivul privind declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României la nivelul sectorului „Administrație publică” începând cu data de 15 septembrie 2025.

„Conform Legii nr. 367 din anul 2022 privind dialogul social, art. 155, alin (4), Guvernul are obligația de a invita DE URGENȚĂ reprezentanții FNSA la negocieri din momentul transmterii notificării la care s-a făcut referire mai devreme.

Decizia privind declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României la nivelul sectorului ,,Administrație publică” vine ca urmare a intențiilor Executivului de a desființa masiv posturi în administrația centrală și locală – între 20% și 45% – fără analize reale și fără consultarea organizațiilor sindicale, măsuri ce afectează direct stabilitatea locurilor de muncă, drepturile salariale și funcționarea instituțiilor publice.

„Ne aflăm în fața unor politici hazardate, scrise din pix, care ignoră dialogul social și pun în pericol atât angajații, cât și serviciile publice esențiale pentru cetățeni. Dacă Guvernul nu revine asupra acestor decizii, FNSA este pregătită să declanșeze grevă la nivel național în sectorul administrației publice!”, a declarat Bogdan Șchiop, președintele FNSA.

FNSA urmează să decidă calendarul acțiunilor de protest. Greva de avertisment va consta în ȋntreruperarea activității pentru 2 ore în întreaga administrație publică din România. Aceasta va fi urmată de greva generală.

CE SOLICITĂ FNSA:

– RENUNŢAREA la asa numitul „Pachet nr.2 de măsuri” sau „Pachețelul 6″ privitor la măsurile din domeniul administrației publice de reducere de personal şi desființare de posturi ȋn manieră generalizată, din pix, ȋn procente de 20-45%;

– ELIMINAREA MANDATELOR funcționarilor publici din administrația publică centrală, care conduce la POLITIZAREA EXCESIVĂ a administrației publice din România;

– ELIMINAREA TESTĂRII ANUALE LA 4 ANI, ce presupune MEMORAREA actelor normative, care este neproductivă în contextul DIGITALIZĂRII Administrației Publice;

– RENUNŢAREA la măsurile ȋn domeniul resurselor umane (modificările la Codul administrativ ce ştirbesc funcția publică, principiile stabilității şi predicțibilitătii funcției publice şi raporturilor de muncă, corelative dreptului constituțional la muncă);

– RESPECTAREA DIALOGULUI SOCIAL şi consultarea FNSA ȋn orice măsuri ce vizează salariații din administrația publică locală; O perspectivă de reducere de personal ȋn administrația publică cu orice procent mai mare de 10%, se circumscrie concedierilor colective strict reglementare de legislația muncii;

– ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE şi a termenelor legale aferente; Ȋn acest context, precizăm explicit că ȋn transparență decizională a fost transpus un anumit proiect de reformare, ȋn fața Consiliului Economic şi Social a fost transmis spre avizare un cu totul şi cu totul alt proiect, iar declarațiile, chiar solicitările Primului-Ministru şi ale unor reprezentanți ai Coaliției de Guvernare, au vizat alt proiect, alte procednte de reducere de personal. A afirma că s-au respectat procedurile legale de dialog social şi de transparență decizională, apare ȋn acest context cel puțin inadecvat, dacă nu chiar cu rea-credință şi, desigur, nelegal;

– ASIGURAREA FUNDAMENTĂRII ORICĂROR MĂSURI de reducere de personal: impact social, impact financiar, inclusiv privind veniturile bugetare aferente contribuțiilor sociale, asigurarea drepturilor de şomaj şi scăderea veniturilor personalului eliberat din funcție şi a puterii de cumpărare a acestora. Nu ȋn ultmiul rând, estimarea reală a costurilor instituțiilor publice afectate de reducerea de personal, costuri angrenate ȋn asigurarea prin externalizare (pe care o susțineți) a unor servicii publice necesare desfăşurării activității şi satisfacerii nevoilor cetățenilor;

– CORELAREA ORICĂROR MĂSURI DE REDUCERE DE PERSONAL corelarea oricăror măsuri de reducere de personal cu criterii ferme ȋn ordinea de prioritate la concediere, conform legii (spre exemplu: salariați care indeplinesc condițiile de pensionare, salariații care cumulează pensie cu salariu, evitarea concedierii persoanelor ȋn prag de pensionare ori care au ȋn ȋntreținere copii minori ori alte persoane) precum şi cu măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii si compensațiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati. Reiterăm obligațiile aferente ȋn acest sens, ȋn conformitate cu dispozițiile 68, 69 şi următoarele din Codul muncii, privind concedierea colectivă.

FNSA își cere scuze cetățenilor pentru disconfortul pe care acțiunile de protest îl pot provoca, dar subliniem că situația actuală nu mai poate fi ignorată. Aceste acțiuni nu sunt îndreptate împotriva oamenilor, ci împotriva unor decizii guvernamentale care pun în pericol stabilitatea și funcționarea administrației publice”, anunță Federația, într-un comunicat.