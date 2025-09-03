Accident cumplit în Botoșani. Zeci de persoane implicate, trei persoane au murit!

Miercuri dimineață, în județul Botoșani, pe Drumul Național 24C, între localitățile Românești și Dămideni, a avut loc un accident rutier grav, în care au fost implicate 21 de persoane, dintre care patru sunt încarcerate. Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, când un microbuz care circula pe direcția Dămideni a intrat în coliziune frontală cu un autoturism.

Potrivit primelor informații de la fața locului, accidentul a avut loc într-o zonă cunoscută pentru trafic intens, dar și pentru o serie de curbe periculoase. Un autoturism a pătruns pe contrasens, unde a intrat în plin în microbuzul care se deplasa regulamentar. Impactul a fost extrem de violent, fiind vorba de 21 de victime, dintre care șapte încarcerate. Intervin echipajele de descarcerare. Din păcate, 3 oameni au murit.

De asemenea, autocarul, care transporta mai mulți pasageri, a fost serios avariat. Deși nu se află în stare critică, mai mulți dintre pasagerii autocarului au suferit traumatisme. Totodată, în urma accidentului, toată zonă a fost paralizată, iar traficul a fost oprit pe o perioadă îndelungată pentru a permite echipajelor de salvare să intervină.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani. Au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM), trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Având în vedere gravitatea accidentului și numărul mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, plus mobilizarea altor patru ambulanțe din partea Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

În urma accidentului, victimele au fost transportate la spitalele din județul Botoșani și chiar la unități medicale din alte județe, pentru tratamente de urgență și evaluare medicală suplimentară. Printre rănile cele mai grave se numără fracturi, contuzii severe și leziuni interne.

Între timp, autoritățile au început ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, iar șoferul autoturismului a fost pus sub supraveghere, fiind suspectat că ar fi fost responsabil de producerea tragediei, cel mai probabil din cauza unei manevre imprudente.