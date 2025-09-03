Calendarul anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 va începe luni, 8 septembrie. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, elevii vor avea cinci intervale de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cei care au de susținut examene naționale vor avea un an școlar mai scurt.

Elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie 2025, iar anul școlar se va încheia vineri, 19 iunie 2026.

Structura anului școlar păstrează modelul ultimilor ani, alternând intervalele de cursuri cu vacanțe. Preșcolari și elevii din primar vor avea o vacanță în plus, în februarie.

Calendarul noului an școlar include și datele la care sunt programate examenele naționale – bacalaureat și evaluare, esențiale pentru elevii care încheie ciclurile gimnazial și liceal.

Iată, mai jos, calendarul complet al anului școlar 2025-2026, stabilit de Ministerul Educației.

Programul cursurilor din anul școlar 2025-2026

Cursurile se vor desfășura în perioadele:

luni, 8 septembrie 2025 – vineri, 24 octombrie 2025

luni, 3 noiembrie 2025 – vineri, 19 decembrie 2025

joi, 8 ianuarie 2026 – vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ

luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz – vineri, 3 aprilie 2026

miercuri, 15 aprilie 2026 – vineri, 19 iunie 2026

Programul naţional ”Şcoala altfel” și Programul ”Săptămâna verde” sunt programate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

În 5 octombrie, de Ziua internaţională a educaţiei, şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă nu se țin cursuri.

Pentru elevii care au de dat examenele naționale, anul școlar va fi mai scurt, după cum urmează:

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă – anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026

Pentru clasa a VIII-a – anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional – anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026

Pentru clasele din învăţământul postliceal – durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Când sunt vacanțele din anul școlar 2025-2026

vacanța de toamnă: sâmbătă, 25 octombrie – duminică, 2 noiembrie 2025

vacanța de iarnă: sâmbătă, 20 decembrie 2025 – miercuri, 7 ianuarie 2026

vacanța de schi/vacanța mobilă – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

(fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia) vacanța de Paște/de primăvară: sâmbătă, 4 aprilie 2026 – marți, 14 aprilie 2026

vacanța de vară: sâmbătă, 20 iunie 2026 – duminică, 6 septembrie 2026

Calendarul examenelor din anul școlar 2025-2026

Evaluare Națională 2025

8 – 12 iunie 2026: Înscriere

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 – Matematica – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

2 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00)

3 – 4 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

5 iulie – 8 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura română (E.a)

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c)

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b)

16 aprilie: Comunicarea rezultatelor

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Elevii claselor a XII-a/a XIII-a încheie cursurile la 4 iunie 2026. Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen se va face în perioada 2 – 4 iunie 2026.

8 – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10 – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

11 – 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15 – 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie – iulie

29 iunie 2026: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

8 – 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9 – 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie – august

14 – 21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

3 – 4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4 – 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 – 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5 – 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale – proba D

10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19 – 20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20 – 21 august 2026: Soluționarea contestațiilor

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale