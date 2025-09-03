Competiție de scurtmetraje la BIFF 2025! Selecția oficială a fost finalizată 15 scurtmetraje, 3 jurați, o singură competiție!

Selecția oficială a competiției de scurtmetraje din cadrul BIFF 2025 aduce în prim-plan 15 producții curajoase și originale, care explorează teme diverse cu stiluri cinematografice îndrăznețe. Procesul de selecție a fost unul riguros, iar rezultatul reflectă vitalitatea unei noi generații de cineaști.

Selecția oficială a scurtmetrajelor din cadrul competiției a fost finalizată, iar cele 15 scurtmetraje selectate în competiția oficială sunt: TREI (regia Iulia Rugină), DRAGOSTEA E ÎN AER (regia Claudiu Mitcu), VALI ( regia Claudiu Mitcu), NERVOUS ENERGY (regia Eve Liu), A VERY STRAIGHT NECK (regie Neo Sora), HERE COMES THE SUN (regia Mario Ovidio Grasso, Nikolas Dacius Grasso), LOTERIE CU FINAL ÎNCHIS (regia Corneliu Cîrdeiu), REFRENUL COPILĂRIEI (regia Alin Brancu), THE SPECTACLE (regia Bálint Kenyeres), WITHOUT KELLY (regia Lovisa Sirén), ALI (regia Adnan Al Rajeev), ANESTEZIC (regia Daiana Stănușoiu), NESPORTIV( regia Arina Litvinova) și FLORI FETE ȘI BĂIEȚI (regia Simona Borcea).

Mulțumim tuturor celor care și-au înscris creațiile în competiție și ne-au încredințat munca și viziunea lor artistică. Selecționerii Jose Cabrera și Dana Dimitriu au avut provocarea evidențierii celor mai valoroase creații dintre numeroasele scurtmetraje trimise către BIFF. Această selecție cuprinde și două filme realizate de studenți UNATC, pentru promovarea cinematografului tânăr românesc.

Juriul Secțiunii de scurtmetraje este format din regizorii Catrinel Dănăiață, Alexandru Mavrodineanu și Valentin Hotea.

Catrinel Dănăiață este regizoare și scenaristă de film, născută pe 6 iulie 1983, la Pitești, România.

Între 2002 și 2006 a studiat regie Film și TV la Universitatea Națională de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din București. În 2015, Dublu, primul său lungmetraj, a fost selectat la CineLink Work in Progress în cadrul Festivalului de Film de la Sarajevo. Premiera internațională a filmului a avut loc în 2016, la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, în competiția „East of the West”. Dublu a fost prezentat în mai multe festivaluri de film, iar în 2017 a primit trei nominalizări la Premiile Gopo din România. Tot în 2017, Catrinel Dănăiață a câștigat Premiul pentru cea mai bună regie internațională pentru Dublu, la Terra di Siena Film Festival. În 2023, scurtmetrajul fantastic I’m ok with your last wish regizat de ea, a câștigat ex aequo Premiul Internațional pentru scurtmetraj la cea de-a 27-a ediție a Terra di Siena International Film Festival și Premiul pentru Cel mai bun film la ROMCON 2023, Convenția Națională de Science Fiction. Catrinel Dănăiață este lector universitar la Universitatea Națională de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din București.

Alexandru Mavrodineanu este regizor și producător stabilit în prezent la București. După absolvirea liceului în sudul Italiei, s-a mutat la Berlin, unde și-a finalizat studiile în 1999. Revenit în România, și-a îndreptat atenția către regie. Primele sale două scurtmetraje, „Lecția de box” și „Muzica în sânge” – recompensate cu mai multe premii internaționale – l-au propulsat pe lista tinerelor talente promițătoare din cinematografia românească. Debutul său regizoral în lungmetraj a avut loc în 2014 cu documentarul „The Birdman”, realizat în colaborare cu HBO România. Producția sa „Caisa”, un documentar de lungmetraj, a fost selecționată la numeroase festivaluri internaționale și a câștigat prestigiosul premiu Gopo pentru Cel mai bun documentar. Cea mai recentă producție a sa, „Love hurts”, un documentar de lungmetraj, se află în prezent în circuitul festivalier și va avea premiera pe marile ecrane în primăvara anului 2026.

Valentin Hotea este absolvent al ATF (UNATC) în 1994, secția regie film. Membru UCIN. Filmul său de diplomă Marea aventură a primit Premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de film de la Costinești și Premiul Arte TV la Festivalul filmelor de diplomă Henri Langlois – Franța. De-a lungul timpului a regizat spoturi, videoclipuri, documentare, filme și seriale tv, unele dintre acestea fiind premiate de către UCIN (Meditația, Călătorie de vis – selectat în competitia Prix Europa – Berlin) și APTR (Meditația, Roberta, Serviciul Omoruri). Documentarul Lucy Castle-Hotea a primit Premiul Alter-Native 5, iar scurt-metrajul Zăpadă fierbinte a participat, în competiție, la FIPA – Biarritz. În 2004 a făcut parte din juriul Prix Italia (Festival internațional al difuzorilor TV, Radio & Web) pentru secțiunea TV Drama, Series & Mini-series. În 2005 a fost delegat TVR în cadrul secțiunii TV Fiction la Festivalul Prix Europa din Berlin. A realizat două lungmetraje: Roxanne (premiera mondială la Festivalul de film de la Locarno 2013, selectat în festivalurile de la Cottbus, Dublin, Viena, Luxor, Bergamo, Praga, Sofia, Odessa, Valencia) și Lebensdorf (Anonimul IFF, South East European Film Fest, Les Films de Cannes à Bucarest, Romania, 2021). În prezent este lector universitar în cadrul UNATC și lucrează la un al treilea lungmetraj.

Pentru detalii suplimentare despre programul festivalului și cele mai recente noutăți ale acestei ediții, accesați biff.com.ro sau urmăriți-ne pe rețelele de socializare.

Festivalul este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, cu sprijinul Ministerului Culturii – o recunoaștere a contribuției sale în promovarea filmului și a dialogului intercultural.

Locațiile în care se va desfășura BIFF 2025 sunt: Cinema Muzeul Țăranului Român, CREART – Grădina cu filme, Cinemateca Eforie și Cinema Union.

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.