Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență” nu va mai avea loc. Alternative pentru spectatorii cumpărători

Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, ce ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulat.

Ca urmare a interesului scăzut din partea publicului și a vânzărilor de bilete care nu au atins nivelul optim pentru desfășurarea unui eveniment de o asemenea amploare, organizatorii au făcut eforturi considerabile pentru a face posibilă reprogramarea acestuia. Din păcate, în ultimă instanță, organizatorii au fost nevoiți să ia această decizie dificilă și adresează scuze pentru neplăcerile cauzate, tuturor persoanelor care au achiziționat bilete, și îi asigură de faptul că restituirea contravalorii se va face prin intermediul agenției de ticketing Iabilet.ro.

Opțiuni de compensare pentru biletele deja achiziționate – o alternativă excepțională și opțiunea de rambursare

Pentru a vă oferi o experiență muzicală de neuitat, la cel mai înalt nivel, organizatorii pun la dispoziție posibilitatea de a preschimba gratuit biletele pentru concertul anulat cu bilete la spectacolul extraordinar al tenorului Jonas Kaufmann, ce va avea loc pe 11 decembrie 2025, la Sala Palatului.

Jonas Kaufmann este considerat unul dintre cei mai mari tenori ai lumii, iar a-l vedea live reprezintă o șansă unică pentru orice iubitor de muzică clasică. Chiar dacă biletele pentru acest eveniment sunt mai scumpe, diferența de cost va fi suportată de organizator. Spectatorii vor primi bilete la o categorie similară, având chiar posibilitatea de a-și alege locul în sală.

Persoanele care doresc să opteze pentru această alternativă, sunt rugate să trimită un email cu solicitarea de preschimbare către agenția emitentă a biletelor, Iabilet.ro.

Dacă totuși se dorește restituirea, toate biletele achiziționate vor fi rambursate. Pentru a iniția procesul de restituire a contravalorii aferente, se va transmite o solicitare pe adresa de email a agenției de bilete. Suma va fi restituită în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, vă mulțumim anticipat pentru înțelgere și pentru susținerea continuă a artei și culturii.