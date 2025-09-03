Consiliul Legislativ critică dur așa-zisa reformă a magistraţilor: Măsurile încalcă Constituția și prevederile sistemului judiciar!

Guvernul Bolojan este acuzat de încălcarea Constituției în ceea ce privește reforma pensiilor speciale! CCR ar putea declara reforma drept neconstituțională, dacă ar fi contestată. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ pentru măsurile care au trecut de votul parlamentului. Între timp, activitatea instanțelor și parchetelor este oprită în toată țara.

Vorbim despre critici dure venite din partea mai multor instituții cu privire la reforma pensiilor speciale, inclusiv un raport din partea Consiliului Legislativ care consemnează, în 40 de pagini, că aceste măsuri afectează gravă și încalcă Constituția și prevederile sistemului judiciar.

Având în vedere că există un aviz negativ din partea acestei instituții dar, în special, lipsa avizului din partea CSM în care se constată că aceste măsuri compromit garanția constituțională a independenței justiției.

Din cadrul acestui raport vedem și principalele critici care se referă la măsurile care vor intra în vigoare, respectiv încălcarea rolului Parlamentului prin adoptarea reformei pensiilor speciale, creșteri bruște ale vârstei de pensionare, discriminări între magistrați și diferențe cu privire la pensiile acestora.

Măsurile nou-adoptate vor crește vârsta de pensionare, în cazul magistraților, la 65 de ani pe o perioadă de tranziție de 10 ani. De asemenea, vor scădea și pensiile care vor fi acordate în anii viitori.