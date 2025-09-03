Directorii de școală, grădiniță și liceu, obligați să predea 10 ore pe săptămână

Directorii adjuncți au o normă de 12 ore, în timp ce cei de la CJRAE au câte 16 ore.

Art. 2 alin (2) Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal efectuează 10 ore/săptămână în specializarea/specializările dobândită/dobândite prin studii, dacă unitatea de învățământ îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a) are cel puțin 25 de formațiuni de studiu;

b) are între 10 și 24 de formațiuni de studiu și cel puțin 10 clase din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar/preșcolar;

c) are cel puțin 5 structuri școlare arondate;

d) are cel puțin 20 de formațiuni de studiu, precum și internat și/sau cantină;

e) are cel puțin 4 niveluri de școlarizare dintre următoarele: antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal;

f) este unitate de învățământ special cu cel puțin 16 formațiuni de studiu.

(3) Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal care funcționează cu un număr de formațiuni de studiu cuprins între 5 și 9 inclusiv efectuează 14 ore/săptămână în specializarea/specializările dobândită/dobândite prin studii.

(4) Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat care funcționează cu un număr de formațiuni de studiu mai mic decât 5 efectuează integral norma didactică de predare.

(5) Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau postliceal, care nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1)-(4), efectuează 12 ore/săptămână în specializarea /specializările dobândită/dobândite prin studii.

(6) Directorii adjuncți ai unităților de educație extrașcolară și ai centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională efectuează 16 ore/săptămână în specializarea/specializările dobândită/dobândite prin studii.

(7) Directorii adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional sau postliceal efectuează 12 ore/săptămână în specializarea/specializările dobândită/dobândite prin studii.

(8) Personalul didactic de predare care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București efectuează 10 ore/săptămână în specializarea/specializările dobândită/dobândite prin studii.

Art. 3. — (1) În vederea participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar desemnează maximum 170 de persoane care beneficiază de degrevare parțială, în limita a maximum 90 de norme/posturi didactice la nivel național.