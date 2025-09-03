Eurodeputatul Maria Grapini, întâlnire la Bruxelles cu delegația Confederației Patronale UNPR: “S-a decis formarea unui Grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și membru al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE, a organizat astăzi, la Bruxelles, o întâlnire cu Confederația Patronală UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) la care au participat europarlamentarii Ștefan Mușoiu, Iulius Winkler, Gheorghe Falcă și Andi Cristea.

Potrivit eurodeputatului Grapini, discuțiile purtate au fost constructive și s-a decis formarea unui Grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc. Scopul grupului este acela, a punctat Maria Grapini, de a informa permanent, mediul economic privat din România, în privința schimbărilor legislative din UE, a oportunităților ce apar la nivelul Pieței Interne, dar și în privința strategiei UE referitoare la relațiile comerciale cu țări terțe. Eurodeputatul român a mai spus că se va pune, totodată, un accent deosebit pe dezvoltarea transportului și pe strategia de reindustrializare a UE și, nu în ultimul rând, pe Noua Politică Agricolă Comună.

“Ca fost industriaș, fost președinte de Patronat, ministru si deputat, cred foarte mult că este necesară comunicarea între cei care reprezintă România în legislativul european și patronate”, a precizat, la finalul întâlnirii, Maria Grapini, care a adăugat că, la rândul lor, Patronatele vor transmite informații relevante de la nivelul mediului privat românesc.

De menționat faptul că patronatele transportatorilor, fermierilor, cele din industria chimică, textilă, Educație, Sănătate sau industria alimentară din România au obținut, cu fiecare ocazie, susținerea europarlamentarului Grapini, care a susținut necondiționat orice demers al acestora.

Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a fost înființată în 1991, fiind prima Confederație patronală înregistrată în România, și cuprinde firme din sectorul privat, cu capital integral românesc, mixt sau doar cu capital străin.

UNPR se prezintă, azi, ca fiind cea mai activă și dinamică confederație patronală din România, fiind prezentă în 24 de județe ale țării, cu companii membre din toate domeniile economice.