Europa, în căutarea a zeci de mii de angajați pentru industria de apărare!

Producătorii de armament din Europa se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, în condițiile în care comenzile militare sunt tot mai multe. Însă, tinerii programatori și ingineri evită să accepte oferte în industria de apărare.

Europa caută zeci de mii de angajați, care să construiască tancurile, rachetele şi submarine de care continentul are nevoie pentru a se proteja. Programatorii, inginerii şi chiar şi sudori au alte opţiuni de angajare şi, în mod frecvent, nu sunt atraşi de cariere care implică producere de arme de distrugere în masă.

„Aceasta este o industrie care anterior nu era aşa de atractivă şi nu este obişnuită să concureze pentru cele mai bune talente. Acum trebuie să îşi modifice imaginea şi să devină mai atractivă pentru tineri„, spune Christian Kaunert, profesor la Universitatea din Dublin.

Firma de consultanţă Kearney estimează că o creştere a cheltuielilor cu apărare ale ţărilor NATO până la 3% din PIB ar necesita până la 760.000 de muncitori calificaţi în Europa până în 2030. Comparativ, în 2023 forţa de muncă din sector se situa la aproximativ un milion de angajaţi.

Însă recrutarea şi păstrarea de angajaţi talentaţi este îngreunată de anii în care nu au fost făcute investiţii, de fenomenul de dezindustrializare şi de imaginea publică a producătorilor de arme, care nu se număr printre primele opţiuni de angajare ale tinerilor. Sectorul apărării a fost „o industrie în declin de mult timp„, a declarat recent directorul general de la Babcock International Group Plc, David Lockwood.