Liberalii și USR nu se înțeleg în privința candidatului pentru Primăria Capitalei

Premierul Ilie Bolojan, liderul liberalilor, nu-l vrea pe USR-istul Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Președintele PNL a dezvăluit și când ar putea avea loc alegerile pentru postul rămas vacant odată cu victoria lui Nicușor Dan la prezidențialele din mai.

Fotoliul de primar general al Capitalei este liber după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni. Miza funcției este uriașă, iar ambițiile partidelor pentru câștigarea acesteia, la fel.

Noul șef al Primăriei Capitalei va fi ales, la urne, de bucureșteni, iar sondajele de opinie măsoară deja intențiile de vot. Despre acest scrutin important a vorbit, miercuri, premierul Ilie Bolojan, care, în calitate de șef al liberalilor, ar avea deja un favorit.

Ilie Bolojan nu-l vrea nicidecum pe USR-istul Cătălin Drulă șef peste București. Premierul a spus că Ciprian Ciucu, colegul său de partid și edil al Sectorului 6, ar fi ”un candidat redutabil” pentru funcția de primar general al Capitalei. Argumentul invocat în acest sens este reprezentat de sondajele realizate la cererea PNL.

Pe de altă parte, întrebat când ar urma să aibă loc scrutinul, Bolojan a oferit două variante posibile: ”Alegerile ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor”.

Șeful liberalilor a adăugat că este necesar de un acord politic legat de data alegerilor și că el speră ca acesta vină luna aceasta.

Într-un sondaj realizat recent de Avangarde, favoriții bucureștenilor în cursa pentru șefia municipalității sunt social-democratul Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, ambii creditați cu câte 25 la sută dintre intențiile de vot.

Cătălin Drulă de la USR este la o distanță considerabilă de cei doi favoriți, cu 20 la sută din intențiile de vot.

După plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, la șefia municipalității bucureștene se află, ca interimar, liberalul Stelian Bujduveanu.