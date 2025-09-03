Rețeaua Simply by Auchan ajunge la 50 de magazine în franciză

Auchan România a deschis cel de-al 50-lea magazin în franciză Simply by Auchan, continuându-și astfel expansiunea pe segmentul de proximitate. Active în 14 județe din țară, aceste magazine acoperă comunități din mediul urban și rural, sprijinind dezvoltarea antreprenoriatului românesc local. Prin acest program, lansat în iunie 2024, retailerul oferă francizaților un pachet complet de produse, servicii și suport, facilitând dezvoltarea unor afaceri de succes în comerțul modern.

Primele 50 de magazine Simply by Auchan sunt distribuite în județele Argeș, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, precum și în București. Cea mai mare cerere pentru formatul de franciză provine din Ilfov, pe raza acestuia fiind deschise deja 8 magazine.

Magazinele Simply by Auchan au suprafețe cuprinse între 50 și 350 mp și pun la dispoziția clienților o gamă variată de până la 4.000 de articole, de la fructe și legume, produse congelate și băcănie, până la articole marcă proprie Auchan la cel mai bun raport calitate – preț, dar și produse nealimentare, precum cosmetice, produse pentru curățenie și îngrijirea animalelor de companie.

În prezent, majoritatea partenerilor care dețin magazine Simply by Auchan sunt antreprenori locali care își doresc să beneficieze de diferența pe care o aduce Auchan într-o piață extrem de competitivă. De asemenea, deținerea unui spațiu comercial nu este o cerință obligatorie, compania oferind sprijin constant atât înainte, cât și după deschiderea magazinului. Printre francizați se regăsesc și persoane fără experiență anterioară în retail, ale căror magazine au obținut rezultate remarcabile.

Cine poate opera o franciză Simply by Auchan?

Potențialii francizați, indiferent dacă dețin deja un spațiu comercial sau intenționează să dezvolte unul, beneficiază de suport operațional din partea Auchan, ce cuprinde regândirea imaginii și layout-ului magazinului, transformarea acestuia prin introducerea unor elemente moderne ce oferă un plus de atractivitate, sugestii de îmbunătățire a gamei, acces la o platformă facilă de comandă a produselor, suport pentru redeschidere și sprijin constant în operarea magazinului din partea personalului dedicat acestui parteneriat. Totodată, francizații beneficiază de un pachet de training ce conține informații operaționale despre ecosistemul Auchan, despre activitatea de comerț sub brandul Auchan și sistemul de franciză Simply.

Potrivit reprezentanților companiei, perioada de recuperare a investiției necesare pentru a adera la lanțul de franciză Auchan nu depășește, în general, doi ani. Aceasta poate varia însă în funcție de particularitățile fiecărui business.

Beneficiile francizaților Simply by Auchan

Odată cu dezvoltarea acestui parteneriat pe termen lung, bazat pe profesionalism, inovație și susținere continuă, Auchan oferă antreprenorilor din retail o serie de avantaje și beneficii printre care se numără:

Acces la gama de mărci proprii Auchan

Apartenența la ecosistemul mărcii Auchan, cu toate avantajele ce derivă din acest fapt

Cooperarea cu un brand renumit pe piață în materie de calitate a serviciilor și a prețurilor oferite consumatorilor

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu peste 490 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.