Sacrificiu de campion: și-a amânat operația la umăr pentru a juca pentru România la Mondiale

Naționala tricoloră pleacă în această seară spre Filipine, unde va juca pentru prima dată după 43 de ani la un Campionat Mondial.

Calificată pentru prima dată după 43 de ani la Campionatul Mondial, naționala masculină are ca obiectiv accederea în optimile de finală. Într-o conferință de presă organizată la București, înaintea plecării spre Asia, selecționerul Sergiu Stancu a prezentat plusurile echipei noastre.

„Plusul nostru este cu siguranţă forţa grupului, care este unul foarte unit. De ceva ani lotul are cam aceeaşi componenţă şi iată că rezultatele au apărut. De aceea spun că forţa grupului este cea care va face diferenţa, pentru că ne aşteaptă meciuri foarte grele. Ca să ieşim din grupe avem nevoie de două victorii, aşa sunt calculele. Înseamnă mult două victorii când ştii că trebuie să le obţii, dar când le-ai obţinut devine ceva normal” – Sergiu Stancu, selecționer România.

Primul meci al tricolorilor va avea loc la 13 septembrie, contra liderului clasamentului mondial, Polonia. Selecționerul spune că ordinea partidelor este foarte bună.

„Cred că ne avantajează programul, faptul că întâlnim Polonia, care ocupă azi locul 1 în clasamentul mondial. Pentru că tracul şi emoţiile inerente la început de competiţie le vom avea în acel prim meci, iar de acolo înainte orice evoluţie bună ne va da încredere. Olanda este o echipă cu jucători de top, dar eu cred că o putem învinge. Iar Qatar poate părea o echipă exotică, însă are în componenţă cinci jucători naturalizaţi, patru din fosta Iugoslavie naturalizaţi şi unul din Brazilia, aşa că nu este o echipă pe care să nu o băgăm în seamă” – Sergiu Stancu, selecționer România.

Unul dintre cei mai experimentați jucători din lot, Adrian Aciobăniței, va juca la Mondiale cu dureri la umărul stâng, pentru că și-a amânat operația pentru a putea participa la o competiție la care a visat de mic.

„Aceasta a fost dorinţa mea de când m-am apucat de volei. Tot timpul mi-am dorit să joc la un Campionat Mondial şi uite că visul a devenit realitate. Mă bucur foarte mult că vom merge acolo. Eu mă simt mai bine, dar încă am o problemă la umărul stâng pe care trebuie să o rezolv după acţiunea naţionalei, mi-am și programat operația pe 1 octombrie. Am un chist şi este nevoie de o operaţie. Dar sunt bine deocamdată, pot să joc. Nu se pune problema să nu joc, am aşteptat foarte mult momentul ăsta. Vom juca împotriva celor mai bune echipe din lume, lucru care ne va da pe viitor mai multă încredere” – Adrian Aciobăniței, jucător România.

Căpitanul naționalei României, Marian Bala, e convins că echipa noastră poate trece din grupă, chiar dacă adversarele sunt puternice.

„Pentru noi acest Campionat Mondial înseamnă foarte mult pentru că nu am mai participat niciodată. Vrem să continuăm şi acolo parcursul bun al echipei naţionale. Avem o echipă destul de tânără, o echipă de perspectivă şi vrem să acumulăm în continuare puncte pentru a rămâne la acest nivel. Aşteptările cu siguranţă vor fi mari, chiar dacă suntem pentru prima oară la un Campionat Mondial. Însă cei care vom fi acolo vom încerca să dăm maximum. În acelaşi timp trebuie să rămânem şi cu picioarele pe pământ pentru că întâlnim, totuşi, Polonia în primul meci. Însă Olanda şi Qatar nu mi se par echipe de nebătut” – Marian Bala, jucător România.

Campion în Italia cu Trentino, Bela Bartha a recunoscut că acum este mult mai încrezător în forțele lui. Tocmai de aceea, nu se teme de nimeni la acest Mondial.

„Cred că acest Campionat Mondial va fi unul foarte bun pentru noi. Am încredere că echipa este închegată bine şi va face faţă chiar şi vicecampioanei olimpice. Noi am mai jucat şi împotriva Franței, campioana olimpică, şi am făcut un meci destul de bun. Aşa că eu cred că avem toate şansele să facem trei meciuri foarte bune şi să depăşim faza grupelor” – Bela Bartha, jucător România.

Prezent la conferința de presă, președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, a declarat că obiectivul stabilit este atingerea optimilor de finală.

„Obiectivul echipei naţionale la Campionatul Mondial este de a atinge cel puţin faza optimilor de finală. Adică ieşirea din grupă. Avem experienţa participării la Campionatul European şi ştim că după faza grupelor depinde foarte mult de felul în care eşti antrenat şi de forma din ziua meciului. Faza stresantă este cea din grupe, dar după aceea sperăm să avem un parcurs cât se poate de lung” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Naționala masculină de volei a României va participa pentru prima dată după 43 de ani la Campionatul Mondial. Acesta va avea loc în Filipine, în perioada 12-28 septembrie.

Echipa noastră a fost repartizată în Grupa B și va întâlni Polonia (13 septembrie), Olanda (15 septembrie) şi Qatar (17 septembrie). Primele două clasate se vor califica în optimile de finală.

Lotul de 16 jucători al României pentru Campionatul Mondial este următorul: Bela Bartha, Mircea Peţa, Filip Constantin, Claudiu Dumitru, Rareş Bălean, Adrian Aciobăniţei, Tudor Magdaş, Carol Kosinski, Marian Bala, Sebastian Bratu, Andrei Butnaru, Vlad Kantor, Codrin Mocanu, Ştefan Lupu, Alexandru Ionescu şi Daniel Chiţigoi. Antrenor principal: Sergiu Stancu. Antrenor secund: Răzvan Parpală.