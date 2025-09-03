Se majorează taxa clawback pentru producătorii de medicamente

Asupra proiectelor de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament au fost depuse 291 de amendamente.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, că noile măsuri din sănătate vor aduce mai multă ordine și corectitudine în sistemul medicat, mai multă grijă pentru pacienți și va face serviciile mai accesibile.

Asupra proiectelor de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament au fost depuse 291 de amendamente. Trei dintre legile din pachetul 2 de măsuri au fost aprobate în forma inițială, toate amendamentele fiind respinse de Guvern. Acestea sunt legea privind modificarea sistemului de pensii speciale ale magistraților, legea privind domeniul sănătății și legea privind guvernanța corporativă.

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista în absenţa unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient. Deşi bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deşi au fost creşteri salariale mari în anii trecuţi şi s-au făcut investiţii în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, iar în acest timp problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia făcut de mult”, a spus premierul în Parlament.

Care sunt măsurile din sănătate adoptate de Guvern