Șefii de la Termoenergetica îl sfidează pe primarul general interimar, Stelian Bujduveanu!

Directorii de la Termoenergetica păstrează aceleași salarii, deși primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a cerut reducerea veniturilor companiilor municipale. Numai unele companii s-au conformat la acest apel al edilului.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța la finalul lunii iunie plafonarea salariilor directorilor la companiile municipale. La unele companii municipale, însă, plata s-a menținut, deși depășește plafonul stabilit.

Deși au fost aplicate, în ultimele două luni, măsuri pentru plafonarea salariilor directorilor de la companiile municipale, unele nu s-au aliniat noului regulament.

Prin urmare, directorii respectivelor companii municipale se opun scăderii salariilor lor și câștigă la final de lună o sumă care depășește plafonul, arată Spotmedia.

Stelian Bujduveanu dorea plafonarea indemnizației directorilor na nivelul celei pe care o primesc și viceprimarii Capitalei, fără a mai fi inclus sporul pentru coordonarea proiectelor finanțate cu fonduri europene.

Unul dintre salariile care au fost reduse după implementarea măsurilor este cel al lui Daniel Istrate, director la STB SA, care câștiga 11.000 de euro pe lună. El a pierdut 20% din această indemnizație, din care a fost scoasă componenta variabilă.

În timp ce unele companii municipale s-au conformat acestor reglementări, altele nu. Este și cazul Termoenergetica, unde directorii câștigă aceeași sumă ca înainte de anunțul lui Bujduveanu.

Potrivit informațiilor citate, directorul instituției are un salariul net de 19.890 lei. Această sumă este cu 57% mai mare decât plafonul dat de primarul Capitalei prin HCGMB 185/2025.