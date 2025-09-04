ARCUB readuce muzica clasică în inima Capitalei: a VI-a ediție a „Pieței Festivalului George Enescu” are loc în perioada 17–21 septembrie 2025

Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București organizează, alături de ARTEXIM, instituție subordonată Ministerul Culturii, cea de-a șasea ediție a proiectului „Piața Festivalului”, care va avea loc în perioada 17–21 septembrie 2025, în Piața George Enescu din centrul Bucureștiului.

Și în acest an, evenimentul transformă spațiul urban într-o scenă a excelenței culturale, aducând muzica clasică mai aproape de public prin concerte susținute de artiști și orchestre de prestigiu.

„Piața Festivalului George Enescu” – tradiție și continuitate culturală

Organizată de ARCUB de la prima ediție, în 2006, Piața Festivalului este una dintre cele mai așteptate și accesibile extensii ale prestigiosului Festival Internațional George Enescu. Concepută ca o scenă în aer liber, în inima Capitalei, Piața Festivalului deschide universul muzicii clasice tuturor bucureștenilor și vizitatorilor orașului, prin concerte gratuite care reunesc ansambluri și soliști de renume. Co-finanțarea prezentei ediții este asigurată pentru prima oară împreună cu ARTEXIM.

ARCUB și Primăria Capitalei – Muzica clasică în viața orașului

Prin organizarea „Pieței Festivalului”, Primăria Capitalei și ARCUB își reafirmă angajamentul de a aduce muzica clasică mai aproape de public și de a o integra în viața cotidiană a orașului. Această direcție continuă seria de proiecte prin care ARCUB deschide artele către comunitate – de la festivaluri și evenimente stradale la expoziții și spectacole de teatru și la transformarea bulevardelor și piețelor în locuri de întâlnire cu arta. Destinat unui public variat – de la pasionații de muzică la turiști sau simpli trecători – proiectul facilitează accesul publicului la marile capodopere ale muzicii clasice, pentru ca aceasta să nu rămână doar în sălile de concert, ci să devină parte din viața și identitatea Bucureștiului.

Programul ediției 2025 – cinci seri de muzică în aer liber

Miercuri, 17 septembrie | Seara se deschide, la ora 18:00, cu un Recital al Bursierilor Fundației Regale Margareta a României, care aduc pe scenă energia și sensibilitatea noii generații de muzicieni. De la ora 19:00, flautistul Matei Ioachimescu, alături de un all-star band, format din: Irina Rădulescu (marimbă), Răzvan Florescu (vibrafon) și Philip Goron (tobe), cuceresc publicul cu un nou proiect muzical – „Origins” – situat la granița dintre rock, jazz și muzica cultă contemporană. La ora 20:00, violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie își unesc forțele într-un concert dedicat Rapsodiilor, un dialog spectaculos între finețe și intensitate.

Joi, 18 septembrie | La ora 18:00, programul se deschide cu un nou recital al Bursierilor Fundației Regale Margareta a României. De la ora 19:00, Damian Drăghici (nai, voce, palme) și Sorin Romanescu (chitară clasică) vor conduce publicul într-o călătorie sonoră către propriile emoții, trecând prin șase stări diferite, sugerate prin ritmul, tonalitatea și dinamica muzicală a celui mai nou proiect semnat de cei doi artiști – „Atlasul emoțiilor”.

De la ora 20:00, pianistul Horia Mihail aduce în Piața Festivalului ediția aniversară a proiectului de succes „Pianul Călător – 15. Passion”.

Vineri, 19 septembrie | De la ora 19:00, Orchestra Camerata Regală, dirijată de Constantin Grigore, va aduce în Piața George Enescu armonii ample și profunzimi simfonice, transformând seara într-o adevărată sărbătoare dedicată iubitorilor muzicii simfonice.

Sâmbătă, 20 septembrie | Seara aparține uneia dintre celei mai prestigioase instituții muzicale din România, Filarmonica „George Enescu”. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, avându-i ca soliști pe Veronica Anușca și George Vîrban, orchestra va oferi un concert dedicat eleganței și forței expresive a muzicii clasice.

Duminică, 21 septembrie | Piața Festivalului 2025 se va încheia cu un program festiv și divers: la ora 18:00, spectacolul „Opereta Stars” aduce farmecul operetei în centrul Bucureștiului, iar de la ora 19:00, Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru, va finaliza evenimentul într-o notă vibrantă, cu sonorități pline de energie și rafinament.

În plus, pe toată durata evenimentului, în Piața George Enescu va fi prezentată expoziția „Preocupări și pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului” ce cuprinde peste 60 de lucrări realizate, în tehnici diferite, de tinerii artiști vizuali, bursierii Tinere Talente ai Fundației Regale Margareta a României.

Programul complet al evenimentului este disponibil pe www.arcub.ro.

Concertele din cadrul „Pieței Festivalului George Enescu” se desfășoară zilnic, în intervalul 18:00–21:30, în Piața George Enescu. Intrarea este liberă.